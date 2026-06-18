Los Ángeles Aztecs, o cómo buscar la esencia del fútbol en el país del 'soccer'

Los intentos por trasladar la cultura del fútbol a Estados Unidos han sido múltiples y variadas, con mayor o menor éxito, pero siempre con grandes estrellas por bandera. Los Messi, Beckham o Ibrahimovic de la era moderna fueron los Pelé, Cruyff o George Best de los setenta, aquellos que abrieron la ventana del 'soccer' en el país del fútbol americano. De aquellas cenizas renacen hoy los pioneros Aztecs de Los Ángeles, aunque con un enfoque muy particular y alejado de la industria actual.

"No recuperamos a los Aztecs porque la nostalgia esté de moda. Se les está recuperando porque el fútbol se ha vuelto demasiado controlado, demasiado caro y demasiado desconectado de la gente que hizo que importara", afirma sin rodeos a RTVE Scott Michaels, miembro de la plataforma 'Football for the fans' e impulsor del renacimiento del mítico equipo angelino.

Los Aztecs, fundados en 1973, dejaron un legado imborrable con nombres inolvidables como Johan Cruyff, George Best, Rinus Michels o Javier Aguirre, actual seleccionador de México. Hoy, lejos del objetivo de crear una franquicia con estrellas mundiales, los Aztecs buscan recuperar la esencia del fútbol puro bajo el impacto de aquellos jugadores y la marca de un club legendario: "Nuestro objetivo no es jugar en la MLS, lo que queremos es construir un nuevo ecosistema del fútbol, al margen de la jurisdicción de la FIFA".

"La historia moderna del fútbol en Estados Unidos no comenzó con estadios multimillonarios ni con valoraciones de franquicias. Fue construida por soñadores, inmigrantes, aficionados, jugadores y comunidades que creyeron en este deporte antes de que se pusiera de moda a nivel comercial", añade.

Los Aztecs, que compitieron en la ya extinta North American Soccer League (NASL) entre 1973 y 1981, bajo la propiedad del mismísimo Elton John, conquistaron su única liga en 1974. Su relevo en la ciudad lo tomaron Los Ángeles Galaxy, club más exitoso del país con seis títulos de la MLS, y Los Ángeles FC, además del femenino Angel City FC.