Túnez - Japón, en directo hoy el partido del grupo F del Mundial 2026

Túnez y Japón se enfrentan en un partido con diferentes dinámicas. Por parte de la selección africana, se encuentran en el estreno de Hervé Renard al frente de su selección tras el insólito despido de Sabri Lamouchi, el técnico que les llevó hasta esta cita. Un partido muy redondo, ya que es el número 1000 en la historia de los Mundiales. Sigue el partido a continuación, minuto a minuto.

En directo, Túnez vs Japón | Mundial 2026

Japón llega a este partido tras un meritorio empate ante la selección de Países Bajos, líder del grupo tras la contundente victoria por 5-1 ante Suecia. Los nipones, una de las sorpresas del pasado Mundial, cuenta con una de sus mejores generaciones de siempre, con jugadores de la talla de Kubo, lesionado tras el partido ante Países Bajos, Kamada o Ito, que buscan dar un paso muy adelante en este Mundial con una victoria que dejaría eliminada de forma matemática a la selección tunecina.

Tras caer por 5-1 ante Suecia y la revolución anteriormente mencionada en el cuerpo técnico, las 'Águilas de Cartago' buscan un giro total de guion para buscar pasar de fase de grupos en un grupo muy complicado. Si los nipones suman una victoria en este encuentro que se disputa en el Estadio Monterrey de México, parece que los cuatro puntos serán renta suficiente para pasar a la siguiente fase, aunque sea en el caso de acabar como tercera de grupos, ya que las ocho mejores también pasarán en unos dieciseisavos muy abiertos.

En el histórico, ambos equipos se han enfrentado en seis ocasiones, con cinco victorias de los nipones y solo una de los tunecinos. En Mundiales, se vieron las caras en la cita en la que los asiáticos fueron anfitriones, con victoria por 2-0. Un partido que es un todo o nada para Túnez y, que si Japón no gana, puede complicar sus opciones en el Mundial.