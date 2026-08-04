Muere a los 73 años el productor y cineasta andaluz Juan Lebrón Sánchez

El productor y cineasta andaluz Juan Lebrón Sánchez ha fallecido este lunes a los 73 años, dejando tras de sí un legado que siempre llevó por delante la promoción de Andalucía en la gran pantalla.

Natural de Antequera (Málaga) y afincado en Sevilla desde hacía varios años, con él se va alguien con "una obra incontestable como legado eterno", como ha destacado en sus redes sociales el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Produjo obras de referencia, como Flamenco, Sevillanas y Semana Santa, esta última dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón en 1992, y que reunió en un solo documental 400 años de la Semana Santa sevillana.

Con él se va "parte de la memoria de la Sevilla del siglo XX a color", ha destacado el alcalde.

En 1973 se inició en el mundo de la fotografía en Londres y en los primeros años de su carrera, entre 1975 y 1980, trabajó como cámara en Televisión Española (TVE) y formó parte del equipo de cámaras de los rodajes de la serie de documentales de naturaleza El Hombre y la Tierra, creada y dirigida por el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.

Su último trabajo fue Andalucía Monumental, concebida con una estructura de ocho capítulos, cada uno de 25 minutos de duración, y dedicado al patrimonio monumental de cada una de las ocho provincias andaluzas.