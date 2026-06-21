España se mide a Arabia Saudí con la incógnita de Lamine y la necesidad de despejar dudas

La selección española se mide a Arabia Saudí este domingo en el estadio de Atlanta en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. La Roja afronta este compromiso con la necesidad imperiosa de ganar, no solo por el apremio por sumar puntos, sino también por la urgencia por coger sensaciones futbolísticas tras el más que inesperado empate ante Cabo Verde en el debut.

El combinado nacional se enfrenta a un equipo a priori inferior, pero peligroso. La selección saudí, que dio una de las grandes campanadas del Mundial de Catar 2022 ganando a Argentina, arrancó esta Copa del Mundo rascándole un empate a Uruguay en el debut. Para tratar de evitar otra sorpresa, se espera que Luis de la Fuente apueste desde el inicio por su gran estrella: Lamine Yamal.

Semana convulsa en la que los ánimos han ido subiendo No ha sido una semana sencilla para la selección española. El tropiezo ante Cabo Verde hizo saltar alguna que otra alarma y el primer día tras el debut se vio un ambiente enrarecido en la concentración de la Roja. Una atmósfera que se ha ido transformando a lo largo de los días. Los ánimos han ido subiendo con el paso de las jornadas y el compromiso ante Arabia Saudí ya se ve con más optimismo. Las bromas volvieron a reinar en el último entrenamiento de la selección, realizado en Kennesaw State University, en Atlanta. La Roja está lista para el segundo compromiso de esta Copa del Mundo, en el que se prevén algunos cambios en la alineación con respecto al equipo que se midió a Cabo Verde. El primero y más trascendente estaría en el extremo derecho, donde todo el mundo espera la primera titularidad de Lamine Yamal tras la lesión que sufrió a finales de abril en el partido entre el FC Barcelona y el RC Celta. El propio jugador admitió en una entrevista con TVE que "es innecesario" disputar un partido entero en estos momentos, pero que está preparado para "los minutos que el míster quiera". Lamine Yamal, a RTVE: ''Es innecesario jugar 90 minutos ante Arabia Saudí, tengo un proceso de adaptación'' RODRIGO ÁLAMO (TEXTO) / ROI GROBA (ENTREVISTA) Ha entrenado sin problemas esta semana y la lógica dice que será titular, pero que no jugará los 90 minutos. Luis de la Fuente declaró en la entrevista con TVE previa al partido que Lamine "está bien", pero solo para jugar "50 minutos o una hora". "Lo importante es que está de vuelta, ayudando a los compañeros y con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato”, añadió el seleccionador. Los otros dos nombres que se barruntan en la concentración de la selección y que podrían entrar en el once son los de Pedro Porro y Dani Olmo. El lateral reemplazaría a Marcos Llorente, mientras que el '10' ocuparía el lugar de Ferran Torres en la banda o quizás de Fabián en el centro del campo. El seleccionador cuenta con todos sus efectivos a excepción de Víctor Muñoz, lesionado, que viernes y sábado se ha ejercitado al margen de sus compañeros.

Los jugadores, "picados" tras el empate ante Cabo Verde Durante toda la semana, los futbolistas que han pasado por los micrófonos de la prensa en la concentración de la selección española han ido en la misma dirección. Todos han manifestado sus enormes ganas de que llegase el domingo para enfrentarse a Arabia Saudí, realizar un buen partido y alejar los fantasmas que emergieron tras el empate frente a Cabo Verde en el estreno. La rueda de prensa de Luis de la Fuente este sábado en Atlanta fue por la misma línea. El técnico reconoció que el equipo no estuvo "fino" ante el combinado africano, pero que las críticas no hubieran llegado si la pelota hubiese entrado en la portería. “Si el partido termina 2 o 3-0, el análisis habría sido diferente. No hay ningún drama, pero mañana hay que ganar y ya está. No hay sensación de urgencia en el equipo. El equipo está escocido y la crítica motiva mucho más. Están muy picados”, aseguró. El preparador riojano negó que el pesimismo haya llegado a la selección tras el tropiezo en del debut: “Hay mucha ilusión, España está entregada a la causa, además este equipo se lo merece y se lo ha ganado. Respeto las opiniones, pero en nosotros no ha cundido ningún desánimo". Luis de la Fuente, sobre la alineación ante Arabia Saudi: "Seguramente habrá cambios" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)