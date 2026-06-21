España se mide a Arabia Saudí con la incógnita de Lamine y la necesidad de despejar dudas
- La Roja busca una victoria que le permita recuperar las buenas sensaciones tras el discreto empate ante Cabo Verde
- España- Arabia Saudí, domingo a las 18:00h en La 1 y RTVE Play
La selección española se mide a Arabia Saudí este domingo en el estadio de Atlanta en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. La Roja afronta este compromiso con la necesidad imperiosa de ganar, no solo por el apremio por sumar puntos, sino también por la urgencia por coger sensaciones futbolísticas tras el más que inesperado empate ante Cabo Verde en el debut.
El combinado nacional se enfrenta a un equipo a priori inferior, pero peligroso. La selección saudí, que dio una de las grandes campanadas del Mundial de Catar 2022 ganando a Argentina, arrancó esta Copa del Mundo rascándole un empate a Uruguay en el debut. Para tratar de evitar otra sorpresa, se espera que Luis de la Fuente apueste desde el inicio por su gran estrella: Lamine Yamal.
Semana convulsa en la que los ánimos han ido subiendo
No ha sido una semana sencilla para la selección española. El tropiezo ante Cabo Verde hizo saltar alguna que otra alarma y el primer día tras el debut se vio un ambiente enrarecido en la concentración de la Roja. Una atmósfera que se ha ido transformando a lo largo de los días. Los ánimos han ido subiendo con el paso de las jornadas y el compromiso ante Arabia Saudí ya se ve con más optimismo.
Las bromas volvieron a reinar en el último entrenamiento de la selección, realizado en Kennesaw State University, en Atlanta. La Roja está lista para el segundo compromiso de esta Copa del Mundo, en el que se prevén algunos cambios en la alineación con respecto al equipo que se midió a Cabo Verde.
El primero y más trascendente estaría en el extremo derecho, donde todo el mundo espera la primera titularidad de Lamine Yamal tras la lesión que sufrió a finales de abril en el partido entre el FC Barcelona y el RC Celta. El propio jugador admitió en una entrevista con TVE que "es innecesario" disputar un partido entero en estos momentos, pero que está preparado para "los minutos que el míster quiera".
Ha entrenado sin problemas esta semana y la lógica dice que será titular, pero que no jugará los 90 minutos. Luis de la Fuente declaró en la entrevista con TVE previa al partido que Lamine "está bien", pero solo para jugar "50 minutos o una hora". "Lo importante es que está de vuelta, ayudando a los compañeros y con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato”, añadió el seleccionador.
Los otros dos nombres que se barruntan en la concentración de la selección y que podrían entrar en el once son los de Pedro Porro y Dani Olmo. El lateral reemplazaría a Marcos Llorente, mientras que el '10' ocuparía el lugar de Ferran Torres en la banda o quizás de Fabián en el centro del campo. El seleccionador cuenta con todos sus efectivos a excepción de Víctor Muñoz, lesionado, que viernes y sábado se ha ejercitado al margen de sus compañeros.
Los jugadores, "picados" tras el empate ante Cabo Verde
Durante toda la semana, los futbolistas que han pasado por los micrófonos de la prensa en la concentración de la selección española han ido en la misma dirección. Todos han manifestado sus enormes ganas de que llegase el domingo para enfrentarse a Arabia Saudí, realizar un buen partido y alejar los fantasmas que emergieron tras el empate frente a Cabo Verde en el estreno.
La rueda de prensa de Luis de la Fuente este sábado en Atlanta fue por la misma línea. El técnico reconoció que el equipo no estuvo "fino" ante el combinado africano, pero que las críticas no hubieran llegado si la pelota hubiese entrado en la portería. “Si el partido termina 2 o 3-0, el análisis habría sido diferente. No hay ningún drama, pero mañana hay que ganar y ya está. No hay sensación de urgencia en el equipo. El equipo está escocido y la crítica motiva mucho más. Están muy picados”, aseguró.
El preparador riojano negó que el pesimismo haya llegado a la selección tras el tropiezo en del debut: “Hay mucha ilusión, España está entregada a la causa, además este equipo se lo merece y se lo ha ganado. Respeto las opiniones, pero en nosotros no ha cundido ningún desánimo".
Arabia Saudí busca una nueva campanada
El partido ante Arabia Saudí podría parecerse mucho al disputado ante Cabo Verde. La selección asiática sabe que no le puede disputar la posesión a España y jugará sus cartas. La Roja podría encontrarse de nuevo ante un bloque bajo y compacto que dificulte la circulación española entre líneas. En este contexto, la finura de Lamine Yamal o la inventiva de Pedri podrían ser claves.
El conjunto saudí logró un empate de oro ante Uruguay en la primera jornada. Un punto que pudieron ser tres, y es que los de Georgios Donis fueron ganando durante buena parte del encuentro. Solo un tanto de Maxi Araújo pasado el minuto 80 evitó el triunfo de Arabia Saudí en su estreno en este Mundial.
Arabia Saudí cuenta con una plantilla repleta de futbolistas que juegan en su país. De hecho, solo el lateral derecho del RC Lens Saud Abdulhamid juega en una liga europea. Su gran estrella sigue siendo el experimentado Salem Al-Dawsari, ex del Villarreal y autor de uno de los goles con los que Arabia Saudí tumbó a Argentina y dio una de las grandes sorpresas del Mundial de Catar 2022.
En el banquillo se sienta el griego Georgios Donis, que solo lleva dos meses en el cargo. Hervé Renard, actual seleccionador de Túnez, fue destituido en el mes de abril, a solo unas semanas del Mundial.
Como era de esperar, Luis de la Fuente puso en valor a la selección de Arabia Saudí, equipo al que considera en "un proceso de mejora" fruto de la evolución de su liga. "Son mucho mejores en lo técnico, lo físico y lo competitivo. Ya demostraron hace cuatro años que son capaces de ganar a Argentina.", declaró.