Mikel Merino: "He visto al equipo muy unido y preparado para salir adelante"

Mikel Merino ha comparecido este lunes en rueda de prensa después del primer entrenamiento de la selección española tras el debut en el Mundial ante Cabo Verde. El centrocampista fue el único de los 26 convocados que no se ejercitó con normalidad en el césped. Sin embargo, se encargó de calmar los ánimos ante una posible lesión: "Me encuentro bien, hoy ha sido gestión de cargas, igual que días anteriores he entrenado extra por de donde vengo. Me encuentro bien e iremos progresando".

El navarro ha hablado de las horas posteriores al empate ante Cabo Verde: "Cada partido en que las cosas no salen como gusta, cada jugador tiene su manera de lidiar con el luto. Algunos quieren ver las imágenes, otros desconectar. Han sido momentos de tragarse la decepción de no haber conseguido los tres puntos".

La palabra "familia" fue una de las más utilizadas en rueda de prensa para referirse a la unión de la Roja. "Cuando hay baches, la familia de verdad sale a relucir. En estas horas he visto al equipo muy unido y preparado para salir adelante", ha apuntado Merino al respecto.

“Mikel Merino transmite calma



🗣️ Así ha sido la rueda de prensa del centrocampista el día después de la "decepción" del empate ante Cabo Verde#MundialRTVE pic.twitter.com/jzex6z4ifN“ — Teledeporte (@teledeporte) June 16, 2026

"El mensaje es ganar el siguiente partido" El centrocampistas del Arsenal se ha mostrado positivo y con ganas de que llegue el segundo partido ante Arabia Saudí para superar este bache tras el inesperado empate ante Cabo Verde. "El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, darle la vuelta a la situación, con un resultado contundente si puede ser", ha asegurado. En una Copa del Mundo tan larga, los tiempos entre partidos son tan amplios, algo que puede afectar a los futbolistas a nivel mental. "Lo primero que quieres hacer cuando no has ganado es volver a jugar para quitarte el mal sabor de boca. Tienes mucho tiempo para darle vueltas, es un reto a nivel mental", ha señalado al respecto.