Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 28 de junio

¡Arranca la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026! Una vez concluida la fase de grupos, llega el turno de las eliminatorias para las mejores 32 selecciones del campeonato. Llega la hora de la verdad, con duelos que supondrán para 16 combinados apearse del Mundial. Esta fase arranca con el partido Sudáfrica – Canadá, encuentro que comenzará a las 21:00 horas de este domingo 28 de junio desde el estadio de Los Ángeles (EEUU). El choque será emitido de forma gratuita en directo por La 1 y RTVE Play.

Se trata de un partido histórico e inédito, con solo un precedente de hace casi dos décadas. Las dos selecciones se han clasificado por primera vez en su historia para las eliminatorias de un campeonato mundial, con lo que ya han cumplido con su objetivo. No obstante, llegados a este punto, ambas quieren más y lucharán por clasificarse para octavos.

Sudáfrica llega después de una fase de grupos muy irregular, que arrancó con el partido inaugural del campeonato ante México, en el que acabó con nueve jugadores y con una derrota por 2-0 ante los aztecas, que terminaron por liderar el Grupo A. El empate in extremis ante República Checa y la victoria por la mínima ante Corea del Sur dieron al conjunto dirigido por Hugo Bross el billete para la eliminatoria. El técnico podrá contar además para este encuentro con Mokoena, una pieza clave de su equipo y que no pudo jugar contra Corea por sanción.

Enfrente tendrán a una Canadá que parte como favorita por la calidad individual de algunos de sus hombres. No obstante, esta edición está vislumbrando el despegue del fútbol africano, con equipos físicamente fuertes y potentes, férreos en defensa y veloces en el contraataque, lo que les está reportando resultados muy favorables.

El conjunto norteamericano partía como uno de los favoritos en el Grupo B, pero al final tuvo que conformarse con la segunda posición, por detrás de Suiza. Su participación arrancó con un empate a uno ante Bosnia. La selección de Jesse Marsch se desquitó con Catar, a la que ganaron por 6-0, en un encuentro que, sin embargo, terminó con Ismael Koné pasando por el quirófano tras una dura entrada de Assim Madibo que le rompió la tibia y el peroné. La derrota ante Suiza fue el broche final para una primera fase que el conjunto norteamericano confía en que solo sea una pequeña muestra de lo que está por venir. Para el encuentro ante Sudáfrica, Marsch podría recuperar además al lateral de del Bayern de Múnich Alphonso Davies y queda la duda de si formará parte del encuentro también Moïse Bombito, que llegó al Mundial con molestias.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 28 de junio Dieciseisavos de final •Sudáfrica – Canadá. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Los Ángeles (EEUU).