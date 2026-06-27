Colombia - Portugal, duelo por el primer puesto entre dos selecciones de buen pie y querencia por la pelota

Con la clasificación a la fase de eliminatorias ya bajo el brazo, Colombia y Portugal disputarán su primer partido oficial en busca del primer puesto del grupo, ese que promete un camino algo más amable hacia las rondas finales. Un encuentro entre dos selecciones con querencia por la pelota -contando los partidos hasta la segunda jornada de la fase de grupos, son la sexta y la novena, respectivamente, que más tiempo emplean en construir el juego-, futbolistas de muy buen pie y una clara vocación ofensiva, lo que anticipa un partido de alternativas, ritmo alto y, con algo de suerte, una buena ración de goles (RTVE, a las 1:30 horas de la madrugada del sábado al domingo).

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Entre esos futbolistas de buen pie, Colombia cuenta con una de las apariciones más destacadas del Mundial 2026, la del volante Gustavo Puerta, de solo 22 años y que debutó con su selección en noviembre. Hasta la Copa del Mundo, tan sólo había participado en un puñado de encuentros amistosos, pero el seleccionador Néstor Lorenzo no ha dudado en darle la titularidad en los dos primeros partidos del torneo, incluso por delante de un futbolista consagrado en Europa como Richard Ríos, titular en el Benfica. Y Puerta le ha respondido: según la empresa de estadísticas deportivas Opta, es el centrocampista del equipo con más intervenciones, el que más veces ha rematado y el segundo con más duelos ganados, solo por detrás de Jefferson Lerma.

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Por si fuera poco, fue decisivo en el partido contra Uzbekistán, con un robo de balón que convirtió en una asistencia para que Luis Díaz, la estrella colombiana, volviera a poner en ventaja a los cafeteros solo cinco minutos después de encajar el empate. Puerta, que pasó de puntillas por el gran Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y volvió a despegar el año pasado en el Hull City de la segunda inglesa, está coronando una temporada sensacional, en la que ha sido esencial para que el Racing de Santander lograra el ascenso a Primera División. Lo que está por ver es que el curso que viene lo sigan disfrutando en Santander, porque su fenomenal despliegue está llamando la atención de numerosos clubes que seguro están dispuestos a ofrecer una jugosa cantidad por un centrocampista capaz de hacer muchas cosas bien sobre el terreno de juego.

Después de enfrentarse a Puerta, los uzbekos tuvieron que sufrir en sus carnes el retorno goleador de Cristiano Ronaldo, el único jugador que ha sido capaz de marcar en seis mundiales distintos. Un récord que no puede discutirle ni siquiera Messi, el gran devorador de marcas y su némesis deportiva en una rivalidad que se alarga ya durante dos décadas: el argentino también ha participado en seis copas del mundo, pero se quedó sin anotar en Sudáfrica 2010, así que para igualar al portugués tendría que alargar su carrera otros cuatro años -un escenario no del todo descartable, en cualquier caso-. Con todo, los números de CR7 en los mundiales no se compadecen con su condición de goleador acreditado: ha anotado solo diez tantos, cuatro de ellos de penalti, en 113 remates, y nunca ha sido capaz de anotar en las rondas eliminatorias, sólo en partidos de la fase de grupos.

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A sus 41 años, el debate sobre su vigencia deportiva se abrió en canal tras el primer partido de Portugal, un decepcionante empate a uno ante la República Democrática del Congo, en el que Cristiano Ronaldo fue el que más remató del equipo, pero ninguno de sus tres intentos acabó entre los tres palos. Y sin acierto de cara a la portería, es un jugador irrelevante, porque apenas participa de otros aspectos del juego. Su desquite llegó contra Uzbekistán: remató siete veces, cinco fueron a puerta y marcó dos tantos, el primero y el tercero de la goleada portuguesa. Lo celebró con rabia, porque se sabe bajo el foco, aunque su potencial para amenazar a los rivales sigue intacto: según Opta, solo el noruego Erling Haaland y el canadiense Jonathan David tuvieron más goles esperados sin penaltis en los dos primeros partidos, con 2,1. Si afina definitivamente la puntería, Messi y Mbappé tendrán un rival más por ser el máximo goleador del torneo.

Pese a la controversia, el que nunca ha dudado de la titularidad de Cristiano Ronaldo es Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, que se ha convertido en el entrenador español con más mundiales -dos con Bélgica y este con Portugal- y con más partidos ganados en mundiales: con la victoria ante Uzbekistán, son ocho triunfos, uno más que todo un mito como Vicente del Bosque. Con todo, su trayectoria al frente de A Seleção está siendo, por ahora, más eficiente que emocionante: en la Eurocopa de Alemania 2024 cayó en cuartos de final ante Francia por penaltis y el año pasado se llevó la Liga de Naciones, ganando en la final a España, pero el juego del equipo nunca ha estado a la altura de las expectativas que concitó su fichaje.

Martínez, en cualquier caso, se ha integrado hasta la médula en la idiosincrasia portuguesa, hasta el punto que sorprendió su apasionada interpretación, siendo extranjero, del himno nacional portugués, cuya letra llama a empuñar las armas para luchar por la patria. Su ardor contrasta, por ejemplo, con la negativa del alemán Thomas Tuchel a entonar el God save the king como seleccionador inglés. Porque en este Mundial 2026 lo más habitual es que las selecciones tengan un entrenador extranjero: hasta 26 de los 49 seleccionadores que han participado en el torneo -Túnez ha tenido dos, porque cesó al francotunecino Sabri Lamouchi tras la primera jornada para contratar, con nulo éxito, al francés Hervé Renard-, es decir, más de la mitad son de una nacionalidad distinta a la del equipo que dirigen. Entre esos expatriados hay cinco argentinos, cuatro franceses, tres italianos y otros tres con nacionalidad española: Julen Lopetegui en Catar, Thomas Christiansen en Panamá y el propio Bob Martínez en Portugal.

Con el fichaje de Roberto Martínez, la federación portuguesa buscaba dar impulso a un equipo que cuenta con varios de los mejores jugadores del mundo, pero que no acaba de convertirse en la selección dominante que promete su impresionante nómina de futbolistas. Especialmente en el centro del campo, que admite pocas comparaciones: ahí están Vitinha y João Neves, ambos titulares en la medular del PSG que ha enlazado dos Copas de Europa consecutivas, además de Bruno Fernandes, figura destacada en todo un Manchester United. Sin embargo, la mezcla no acaba de carburar, tal como explica Paco Caro, narrador del Mundial 2026 en TVE.

"Un equipo que disfruta del mayor y mejor elenco de centrocampistas que pueda tener una escuadra en este torneo, no termina de solucionar una serie de problemas", se sorprende Caro, que apunta, entre otras razones, que "las previsibles sinergias que podrían tener Vitinha y João Neves tienden a diluirse con la selección de Portugal" o que "Bruno Fernandes se encuentra con un ecosistema en el que no entra tanto en contacto con la pelota". En última instancia, Portugal es un equipo que amasa mucha bola -en las dos primeras jornadas del Mundial 2026, solo España ha tenido más secuencias de diez pases consecutivos, 55 por 49 de los portugueses-, pero que no acaba de coger vuelo para imponerse con la claridad que se esperaría de su alineación.

De hecho, Colombia parte con cierta ventaja para el duelo con Portugal porque sí ha hecho los deberes ganando a los dos rivales más débiles del grupo, de forma que el empate le es suficiente para asegurar el primer puesto en esta fase. Es más, los portugueses aún tienen que mirar de reojo al R.D. del Congo - Uzbekistán, porque si pierden y los congoleños ganan podrían caer a la tercera plaza, aunque es una posibilidad muy remota porque tienen mucha ventaja en la diferencia de goles, el primer criterio de desempate. Opta, en este sentido, solo da un 0,2% de probabilidad a ese escenario, casi despreciable.

Así las cosas, el gran premio tanto para colombianos como para portugueses es pasar a dieciseisavos de final como primeros de grupo, lo que supondría cruzarse con uno de los ocho mejores terceros. En cambio, el segundo clasificado de este grupo K se verá las caras con el segundo del grupo L, que ahora mismo es Ghana, aunque podría ser Croacia si los croatas derrotan a los africanos en el último partido de la fase de grupos, que se juega también este sábado. Ningún rival asegura nada, pero siempre conviene llegar a las eliminatorias con el buen sabor de boca que deja una victoria. Por eso pelearán Colombia y Portugal.