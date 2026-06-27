Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 27 de junio

Finaliza la fase de grupos del Mundial 2026, con los encuentros de la última jornada correspondientes a los grupos L, K y J, con horarios unificados para cada uno de los grupos. El partido más destacado de la jornada corresponde al Colombia – Portugal del Grupo K, que arranca en la madrugada del sábado 27 de junio al domingo 28 a partir de las 01:30 horas (hora peninsular), desde el estadio de Miami (EEUU). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play.

Los dos combinados están virtualmente clasificados para los dieciseisavos, pero el resultado será decisivo para decidir quién lidera el grupo y, por tanto, esquiva los rivales más complicados en la siguiente ronda. Colombia llega a este encuentro con seis puntos en su casillero, como primero del grupo, tras haber logrado dos victorias seguidas ante RD Congo y Uzbekistan. El empate a uno de Portugal contra RD Congo en la primera jornada, ha retrasado la clasificación matemática del conjunto luso para los dieciseisavos, aunque le bastaría un empate para pasar de ronda. La victoria daría a los de Cristiano Ronaldo la primera plaza, lo que le llevaría a medirse en la siguiente fase al mejor tercero de los grupos D, E,I, J y L. El grupo K se completa con un RD Congo – Uzbekistán, que se disputará en Atlanta (EEUU).

En el Grupo J,Argentina está clasificada para la siguiente ronda, tras haber ganado sus dos primeros encuentros contra Argelia y Austria y pasa como primera de grupo. Enfrente tendrá a una Jordania que todavía no ha puntuado en esta edición y que está virtualmente fuera de la competición. Más emoción habrá en el Austria – Argelia, que se juegan la segunda plaza del grupo. Llegan empatados a puntos, aunque los europeos cuentan con mejor diferencia de goles, que le podría dar el pase directo en caso de que el encuentro acabe en tablas. Las miras de España están puestas en este grupo, rival de la selección en la siguiente ronda. Todos los partidos arrancarán en la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 04:00 horas (hora peninsular).

Menos decididas están las cosas en el Grupo L, cuyos encuentros se jugarán de forma unificada a partir de las 23:00 horas (hora peninsular). Inglaterra lidera por el momento el grupo con cuatro puntos, pero el empate contra Ghana ha impedido que el conjunto de Thomas Tuchel llegue a esta jornada final con los deberes hechos. La revolución del fútbol africano a la que estamos asistiendo en este Mundial se ha hecho patente también en este grupo en el que, a priori, el conjunto de Los tres leones y el combinado croata eran los llamados a clasificarse para la segunda ronda. Ghana ha desbaratado los pronósticos iniciales y la última jornada lo decidirá todo. Si Inglaterra gana a Panamá, que todavía no ha puntuado en este Mundial, pasará de ronda, aunque la primera plaza quedaría a expensas del resultado del Ghana – Croacia y de la diferencia de goles. En este partido están puestas todas las miradas. El que gane, se clasificará directamente. Un empate daría también el pase directo a Ghana. Croacia tendría entonces que esperar a estar entre las ocho mejores terceras de grupo.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 27 de junio y madrugada del 28 de junio Grupo J •Argelia - Austria. 04:00 horas(hora peninsular) del 28 de junio. Estadio de Kansas City (EEUU) •Jordania - Argentina. 04:00 horas (hora peninsular) del 28 de junio. Estadio de Dallas (EEUU). Grupo K •Colombia - Portugal. 01:30 horas (hora peninsular) del 28 de junio. Estadio de Miami (EEUU). •RD Congo - Uzbekistan. 01:30 horas (hora peninsular) del 28 de junio. Estadio de Atlanta (EEUU) Grupo L •Panamá - Inglaterra. 23:00 horas (hora peninsular). Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU). •Croacia - Ghana. 23:00 horas (hora peninsular). Estadio de Filadelfia (EEUU)