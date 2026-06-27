Cabo Verde - Arabia Saudí, en directo hoy el partido del grupo H del Mundial 2026

El grupo de España, el grupo H, llega a su fin en una jornada unificada con todo por decidir. Las selecciones de Cabo Verde y Arabia Saudí buscarán dejar huella en el mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sigue el minuto a minuto en directo en RTVE.es

La previa

El NRG Stadium de Houston será testigo del último partido del grupo H, que se jugará a la vez que el España - Uruguay, en el que se enfrentarán Cabo Verde y Arabia Saudí. Dos equipos con necesidades y realidades muy distintas. El conjunto africano llega en una posición delicada, con dos puntos obtenidos tras sus históricos empates contra España y Uruguay, por lo que su diferencia de goles es de 0. Por su parte, los árabes cuentan con un único punto, muestra de su resistencia contra Uruguay en la primera jornada. Sin embargo, la abultada derrota contra España por 4 - 0 dejó su diferencia de goles en muy mal estado.

Para Cabo Verde, a priori la cenicienta del grupo, le vale un empate para asegurarse el pase a la fase de eliminación directa. Ya sea como segunda de grupo o como una de las mejores terceras. Dependerá del resultado del partido de los nuestros contra Uruguay. Con una defensa muy bien formada y con intenciones claras en las pocas situaciones de ataque que provocan, buscarán hacer daño a los 'halcones verdes'.

En el peor de los casos, una selección que fue entendida como uno de los combinados más débiles del Mundial, puede tener en sus manos el futuro de España, llegando incluso a ser parte de su eliminación en el caso de victoria tanto de Uruguay como de Cabo Verde. Lo que dejaría a España luchando por pasar a la siguiente fase como una de las mejores terceras.

Distinto es el caso de Arabia, pues al contar con un sólo punto, fruto del empate ante Uruguay, se ven obligados a ganar el partido para superar en la tabla a Cabo Verde y puede que a Uruguay si España obtiene la victoria. El empate no sería suficiente debido al -4 que tiene el conjunto de Oriente Medio en la diferencia de goles.

Con una tabla como esta y tantas combinaciones distintas en los resultados. La resolución del grupo H promete una jornada de fútbol no apta para cardiacos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.