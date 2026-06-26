Colombia - Portugal: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

En la madrugada del sábado 27 de junio al domingo 28 de junio, a partir de las 01:30 horas (hora peninsular), las selecciones de Colombia y Portugal se jugarán la primera plaza del Grupo K del Mundial 2026, en el estadio de Miami. Los dos combinados están virtualmente clasificados para los dieciseisavos, pero el resultado será decisivo para determinar quién acaba como líder de grupo.

Colombia está siendo una de las revelaciones de esta edición, con dos victorias seguidas ante RD Congo y Uzbekistán, que le han asegurado antes de tiempo su pase a la siguiente ronda. Sería además primera si esquiva la derrota contra los lusos. El tropiezo de Portugal contra RD Congo en la primera jornada ha retrasado la clasificación del conjunto luso, que sigue teniendo en Cristiano Ronaldo su principal referente.

Cristiano Ronaldo quiere su Mundial El astro portugués llegó al Mundial con la vitola de ser, junto con Leo Messi, el jugador que más mundiales ha disputado y uno de los más veteranos de esta edición, con más de 41 años. También con el objetivo de mostrar que, pese a ello, sigue en plena forma y continúa siendo uno de los referentes del fútbol mundial. No pudo demostrarlo contra RD Congo, encuentro que fue una de las grandes sorpresas de la primera jornada de la fase de grupos. El combinado luso chocó una y otra vez contra el muro congoleño con el que los africanos trataron (y lograron) de proteger el empate que consiguieron al borde del descanso. Los portugueses se desquitaron contra Uzbekistán, en un duelo que tuvo en Cristiano Ronaldo a su principal protagonista. Metió dos goles, lo que le convirtió en el futbolista de mayor edad en marcar un doblete en un Mundial. El encuentro acabó 5 – 0, una diferencia de goles que puede ser clave para la clasificación de Portugal para la siguiente ronda. Cristiano Ronaldo, durante el Portugal - UzbekistánMichael Steele/Getty Images/AFP Para su tercer partido de la fase de grupos, el técnico luso Roberto Martínez apunta a varios cambios en la alineación inicial respecto a los dos primeros encuentros. La clave será frenar a la estrella colombiana Luis Díaz, lo que pasa en primer lugar por aumentar los minutos de posesión. Ahí podría tener cabida el centrocampista del Manchester Bernardo Silva, que no completó el partido contra Uzbekistán. También podría salir de inicio Francisco Conceiçao, para nutrir de balones a Ronaldo.

Colombia, un combinado a tener en cuenta Roberto Martínez ha sorprendido en los últimos días elogiando a la que será su rival, destacando su buen rendimiento en este tipo de citas deportivas. Colombia ha demostrado en los primeros encuentros que tiene hambre de Mundial. Se estrenó contra Uzbekistán con una victoria por 1-3. Juego rápido, buenas combinaciones y contundencia ofensiva definen a la selección sudamericana, una de las que más color está aportando además al campeonato, con su hinchada entregada en las gradas. En el campo, la batuta la lleva el extremo del Bayern Luis Díaz, conectando con el jugador del Palmeiras brasileño Jhon Arias y con James Rodríguez. Jhon Cordoba, durante el Colombia - RD CongoFernando LlanoFernando Llano Néstor Lorenzo, el entrenador de la tricolor, no ha ofrecido pistas sobre si realizará cambios para asegurarse la primera plaza del grupo, o bien, continuará con un perfil netamente ofensivo como hasta la fecha. En cuanto a la plantilla, la única duda es la del delantero del Sporting de Lisboa Luis Suárez, que acabó con molestias en su hombro tras el encuentro contra RD Congo.