Lamine Yamal lidera el ranking de jugadores más valiosos del Mundial 2026
- La joven estrella del Barcelona y la selección española ha vivido en los últimos años un ascenso meteórico
- Pedri es el primer centrocampista en aparecer en el top, tras Haaland y Mbappé
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está siendo una cita en la que las mayores estrellas del fútbol están brillando como nunca. Desde las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los goleadores del momento como Harry Kane, Erling Braut Haaland o Kylian Mbappé, hasta las estrellas encaminadas a liderar este deporte por muchos años como Lamine Yamal.
Todos ellos han marcado ya tras los dos primeros partidos que han disputado. Sin embargo, a la hora de determinar el valor de mercado de un jugador, el portal especializado Transfermarkt no solo tiene en cuenta el rendimiento actual, sino también la capacidad de progresar en el futuro, motivo por el que astros como Messi o Cristiano ya no figuran en su ránking de jugadores más valiosos.
Gracias a ese factor de posibilidad para revalorizarse, la joven estrella del Barcelona y la selección española ha vivido en los últimos años un ascenso meteórico hasta alcanzar la cima de la tabla desde que debutó con solo 15 años.
Ahora, a dos semanas de cumplir 19 años, Lamine Yamal afronta su primer Mundial con un valor de mercado de 200 millones de euros. Pese a llegar entre algodones al primer partido ante Cabo Verde, donde su salida desde el banquillo no fue suficiente para cambiar la dinámica, contra Arabia Saudí disfrutó de su primera titularidad y gol mundialista.
El delantero noruego Haaland también se mantiene en un valor de 200 millones de euros, sin embargo, con 25 años, la tendencia suele ser a bajar, salvo que el 'vikingo' mantenga sus asombrosas cifras goleadoras.
Quien ya se cae de lo alto del top hasta los 180 millones es el atacante francés del Real Madrid, Mbappé. Durante los últimos años se mantuvo al mismo nivel que Lamine y Haaland, pero una nueva temporada sin títulos en el club blanco ha determinado que el portal reduzca su valor ya a sus 27 años.
No obstante, desde que debutó en 2018, Mbappé parece destinado a dominar en la competición más importante en cuanto a selecciones y le disputará a Messi el primer puesto como máximo goleador histórico de los mundiales, lo que puede hacer que recupere su valor.
Pedri, el centrocampista más valorado
Si Lamine es el futbolista con mayor valor del mundo, su compañero de club y selección, Pedri, es el primer centrocampista en aparecer en el top, con una cifra de 150 millones en la cuarta posición.
El canario, con solo 23 años todavía, es el auténtico metrónomo del Barça y de España, y el único debate en cuanto a su figura es si debe jugar más cerca de la mediapunta o en la sala de máquinas.
Con el mismo valor de mercado se encuentra la estrella emergente de Francia y el Bayern, Michael Olise, que a su vértigo por la banda derecha suma una capacidad brillante proveyendo de asistencias a Mbappé y el resto de atacantes franceses.
Los puestos 6 y 7 son para el tándem portugués del centro del campo del PSG, Vitinha y Joao Neves, con un valor de 140 millones para ambos. Tras demostrar su dominio en los dos últimos años en la máxima competición de clubes, ahora quieren darle a Portugal su primera Copa del Mundo.
Con la misma tasación por parte de Transfermarkt, Vinicius ocupa el octavo puesto. Solo hace dos años lideraba la clasificación, pero desde que el brasileño quedara segundo en aquella controvertida gala del Balón de Oro, su rendimiento no ha sido constante. Con Carlo Ancelotti de nuevo como su técnico, ahora en Brasil, Vinicius parece recuperar su nivel, marcando un gol contra Marruecos, otro ante Haití y dos contra Escocia.
También se ha visto afectado por el mal rendimiento en el Real Madrid el inglés Jude Bellingham, quien de un valor de 180 millones hace dos años ha caído hasta los 130.
Cierra el top 10 su compatriota Declan Rice, que de haber ganado con el Arsenal la final de la Champions League ante el PSG, seguramente hubiera visto aumentado su valor. Precisamente, el extremo francés del club parisino Désiré Doué comparte con la plaza con él, al estar ambos tasados en 120 millones de euros.