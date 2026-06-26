Lamine Yamal lidera el ranking de jugadores más valiosos del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está siendo una cita en la que las mayores estrellas del fútbol están brillando como nunca. Desde las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los goleadores del momento como Harry Kane, Erling Braut Haaland o Kylian Mbappé, hasta las estrellas encaminadas a liderar este deporte por muchos años como Lamine Yamal.

Todos ellos han marcado ya tras los dos primeros partidos que han disputado. Sin embargo, a la hora de determinar el valor de mercado de un jugador, el portal especializado Transfermarkt no solo tiene en cuenta el rendimiento actual, sino también la capacidad de progresar en el futuro, motivo por el que astros como Messi o Cristiano ya no figuran en su ránking de jugadores más valiosos.

Gracias a ese factor de posibilidad para revalorizarse, la joven estrella del Barcelona y la selección española ha vivido en los últimos años un ascenso meteórico hasta alcanzar la cima de la tabla desde que debutó con solo 15 años.

Lamine Yamal y Erling Haaland, los más valiosos Imagen creada por RTVE

Ahora, a dos semanas de cumplir 19 años, Lamine Yamal afronta su primer Mundial con un valor de mercado de 200 millones de euros. Pese a llegar entre algodones al primer partido ante Cabo Verde, donde su salida desde el banquillo no fue suficiente para cambiar la dinámica, contra Arabia Saudí disfrutó de su primera titularidad y gol mundialista.

El delantero noruego Haaland también se mantiene en un valor de 200 millones de euros, sin embargo, con 25 años, la tendencia suele ser a bajar, salvo que el 'vikingo' mantenga sus asombrosas cifras goleadoras.

Quien ya se cae de lo alto del top hasta los 180 millones es el atacante francés del Real Madrid, Mbappé. Durante los últimos años se mantuvo al mismo nivel que Lamine y Haaland, pero una nueva temporada sin títulos en el club blanco ha determinado que el portal reduzca su valor ya a sus 27 años.

No obstante, desde que debutó en 2018, Mbappé parece destinado a dominar en la competición más importante en cuanto a selecciones y le disputará a Messi el primer puesto como máximo goleador histórico de los mundiales, lo que puede hacer que recupere su valor.