Una Argelia sobrepasada logra una victoria agónica contra 'Los Valientes' de Jordania

La talentosa selección argelina entrenada por el bosnio-croata Vladimir Petković ha visto peligrar su participación en el Mundial 2026 y ha tenido que remontar ante el ímpetu de la debutante Jordania, conocida comúnmente como Los Valientes.

El apodo en árabe es "Al-Nashama", término que también se traduce como Los Caballerosos y que, como explicaron en su momento en el programa de La 2 'Saber y Ganar', "apela a la resiliencia, el coraje y la fuerza del pueblo jordano". Y eso es lo que demostraron durante gran parte del partido, poniendo contra las cuerdas a Los Zorros del Desierto y soñando con la primera victoria mundialista.

Finalmente, los hombres de Jamal Sellami han sumado su segunda derrota y ya están eliminados. Por su parte, Argelia disputará la segunda posición del grupo J en su duelo directo con Austria.

Argelia no aprovecha el momentum Una vez más, el partido de las ya altas horas de la madrugada en España arrancó de forma vertiginosa, con un remate de cabeza de Jordania dentro del área antes de cumplir el minuto de encuentro. En el minuto 2, Argelia también entró en el área rival con un disparo del delantero del Olympique de Marsella, Amine Gouiri, que se fue al lateral de la red. El talentoso jugador argelino del Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, provocaba mucho desequilibrio en la banda izquierda, pero era su contraparte jordana, Mousa Al-Tamari, quien en su pelea solo contra el mundo logró disparar a puerta, a las manos de Luca Zidane. El portero argelino Luca Zidane ataja un disparo de Jordania Eugene Hoshiko AP Photo / Eugene Hoshiko El primer gran acercamiento fue del exjugador del Manchester City y del Leicester, Riyad Mahrez, que recibió un envío largo al espacio de Hicham Boudaoui que le encaminaba solo al área rival tras un gran control, pero se le apagaron las luces cuando tuvo que perfilarse a su pierna diestra. Maza quería aprovechar el momentum a favor de Los Zorros del Desierto y generó una nueva ocasión para su compañero Farès Chaïbi, cuyo disparo fue bloqueado por la defensa. Antes de la pausa de hidratación, el delantero jordano Ali Olwan disparó de lejos al centro de la portería de Zidane, pero el control seguía siendo argelino. Gouiri recogió un córner que se marchó largo y preparó una estilosa pared con Maza para terminar disparando desde la frontal, demasiado centrado, fácil para el guardameta Yazeed Abulaila. A la media hora, Mahrez logró bajar del cielo un nuevo envío largo de Boudaoui a la espalda y se metió en el área, pero se encontró con Abulaila, que desvió el disparo a córner. Y ahí se quebró la oportunidad para los norafricanos. Yazeed Abulaila repele el disparo de Riyad Mahrez EFE / Miguel Gutiérrez

El fallo que impulsó a Jordania En el minuto 32, el centrocampista Ramiz Zerrouki realizó un fallo garrafal en la salida de balón, que permitió a los jordanos crear una jugada relámpago entre el carrilero izquierdo Mohannad Abu Taha y Al-Tamari, cuyo disparo deficiente dentro del área se convirtió en una asistencia genial para Nizar Al-Rashdan, que golpeó de primeras raso con el exterior, el balón pasó bajo las piernas de Aït-Nouri y venció a un desafortunado Luca Zidane, que una vez más, como en la primera jornada ante Argentina, encajó un gol parable. Ante Austria lograron su primer gol en un Mundial y ahora Jordania se ponía por delante en el marcador por primera vez. Nizar Al-Rashdan celebra su gol contra Argelia Eugene Hoshiko AP Photo / Eugene Hoshiko Un minuto antes del error de Zerrouki, el lateral zurdo del City Aït-Nouri había reclamado penalti, pero el árbitro esloveno Slavko Vinčić pitó falta del lateral zurdo por coger el balón con la mano. Argelia, con tanto el central Bensebaini como Aït-Nouri renqueantes desde hacía minutos, se veía sobrepasada y Los Valientes se sintieron más envalentonados que nunca, yendo al ataque pese a la valiosa renta a favor, con disparos lejanos e internadas al área sin mayor éxito, ante la euforia de su afición.