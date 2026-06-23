Una Argelia sobrepasada logra una victoria agónica contra 'Los Valientes' de Jordania
- Los Zorros del Desierto disputarán la segunda posición del grupo J en su duelo directo con Austria
- La debutante cenicienta queda eliminada tras soñar por momentos con la primera victoria mundialista
La talentosa selección argelina entrenada por el bosnio-croata Vladimir Petković ha visto peligrar su participación en el Mundial 2026 y ha tenido que remontar ante el ímpetu de la debutante Jordania, conocida comúnmente como Los Valientes.
El apodo en árabe es "Al-Nashama", término que también se traduce como Los Caballerosos y que, como explicaron en su momento en el programa de La 2 'Saber y Ganar', "apela a la resiliencia, el coraje y la fuerza del pueblo jordano". Y eso es lo que demostraron durante gran parte del partido, poniendo contra las cuerdas a Los Zorros del Desierto y soñando con la primera victoria mundialista.
Finalmente, los hombres de Jamal Sellami han sumado su segunda derrota y ya están eliminados. Por su parte, Argelia disputará la segunda posición del grupo J en su duelo directo con Austria.
Argelia no aprovecha el momentum
Una vez más, el partido de las ya altas horas de la madrugada en España arrancó de forma vertiginosa, con un remate de cabeza de Jordania dentro del área antes de cumplir el minuto de encuentro.
En el minuto 2, Argelia también entró en el área rival con un disparo del delantero del Olympique de Marsella, Amine Gouiri, que se fue al lateral de la red. El talentoso jugador argelino del Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, provocaba mucho desequilibrio en la banda izquierda, pero era su contraparte jordana, Mousa Al-Tamari, quien en su pelea solo contra el mundo logró disparar a puerta, a las manos de Luca Zidane.
El primer gran acercamiento fue del exjugador del Manchester City y del Leicester, Riyad Mahrez, que recibió un envío largo al espacio de Hicham Boudaoui que le encaminaba solo al área rival tras un gran control, pero se le apagaron las luces cuando tuvo que perfilarse a su pierna diestra. Maza quería aprovechar el momentum a favor de Los Zorros del Desierto y generó una nueva ocasión para su compañero Farès Chaïbi, cuyo disparo fue bloqueado por la defensa.
Antes de la pausa de hidratación, el delantero jordano Ali Olwan disparó de lejos al centro de la portería de Zidane, pero el control seguía siendo argelino. Gouiri recogió un córner que se marchó largo y preparó una estilosa pared con Maza para terminar disparando desde la frontal, demasiado centrado, fácil para el guardameta Yazeed Abulaila.
A la media hora, Mahrez logró bajar del cielo un nuevo envío largo de Boudaoui a la espalda y se metió en el área, pero se encontró con Abulaila, que desvió el disparo a córner.
Y ahí se quebró la oportunidad para los norafricanos.
El fallo que impulsó a Jordania
En el minuto 32, el centrocampista Ramiz Zerrouki realizó un fallo garrafal en la salida de balón, que permitió a los jordanos crear una jugada relámpago entre el carrilero izquierdo Mohannad Abu Taha y Al-Tamari, cuyo disparo deficiente dentro del área se convirtió en una asistencia genial para Nizar Al-Rashdan, que golpeó de primeras raso con el exterior, el balón pasó bajo las piernas de Aït-Nouri y venció a un desafortunado Luca Zidane, que una vez más, como en la primera jornada ante Argentina, encajó un gol parable.
Ante Austria lograron su primer gol en un Mundial y ahora Jordania se ponía por delante en el marcador por primera vez.
Un minuto antes del error de Zerrouki, el lateral zurdo del City Aït-Nouri había reclamado penalti, pero el árbitro esloveno Slavko Vinčić pitó falta del lateral zurdo por coger el balón con la mano.
Argelia, con tanto el central Bensebaini como Aït-Nouri renqueantes desde hacía minutos, se veía sobrepasada y Los Valientes se sintieron más envalentonados que nunca, yendo al ataque pese a la valiosa renta a favor, con disparos lejanos e internadas al área sin mayor éxito, ante la euforia de su afición.
El balón parado decantó el partido
Petković, con el peso de la goleada encajada ante Argentina e ir por debajo del marcador ante la cenicienta del grupo, decidió hacer un doble cambio en el descanso: Nabil Bentaleb por el errático Zerrouki y Nadhir Benbouali por Boudaoui.
Le cambió la cara al conjunto norafricano, que se reflejó con una buena combinación que culminó con un disparo lejano de Maza repelido por Abulaila. Argelia acosaba, Al-Tamari asustaba a la contra, pero nadaba solo en alta mar.
Maza intentaba tirar del carro (lo que le terminó valiendo para llevarse el MVP), pero se le fue alto un disparo con la pierna mala, y en uno de los contraataques jordanos, un disparo del centrocampista Noor Al-Rawabdeh casi se cuela por la escuadra.
Un centro lateral de Bentaleb que remató con bote Nadhir Benbouali mostró el camino a seguir para Argelia, pese a que lo lograra atrapar Abulaila. Maza y Mahrez se unían en la banda para intentar regatear a la defensa jordana, sin éxito.
No obstante, en un córner botado por Mahrez que Benbouali remató entre cuatro futbolistas jordanos, llegó el gol del empate.
Los argelinos llegaban cada vez con más facilidad, pero en el 71' Mahmoud Al-Mardi dio un nuevo susto al plantarse en el área tras una larga conducción, pero remató sin fuerza, fácil para Zidane.
El veterano Mahrez dejó su puesto a Moussa, cuyo vértigo en la banda terminó de dinamitar la remontada. En un nuevo saque de esquina botado por él, Gouiri supo pescar un balón que quedó suelto en el área pequeña, anticipándose a Abulaila y marcando un gol que le quitaba un peso de encima a Petković.
Jordania mostró el coraje por el que son definidos, pero no le quedaron fuerzas para buscar la igualada en los últimos diez minutos y el tiempo extra.