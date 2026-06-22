Francia - Irak, en directo hoy el partido del grupo I del Mundial 2026

Francia e Irak se van a encontrar por primera vez en un Mundial. En la primera jornada, la selección francesa derrotó 3-1 a Senegal y la selección iraquí sufrió una goleada 1-4 frente a Noruega.

El equipo de Didier Deschamps tuvo un desempeño bastante activo, logrando 19 toques en el área rival, manteniendo el 53% de la posesión y completando 575 pases, de los cuales 224 fueron en el campo del oponente. En el partido contra Senegal, Francia se adelantó en el minuto 66 gracias a Kylian Mbappé, quien, tras un gran pase de Michael Olise, el jugador del Real Madrid, marcó el primer gol. Al final, Bradley Barcola anotó el segundo, y Mbappé hizo el tercero justo después del gol de descuento de Ibrahim Mbaye.

La selección dirigida por Pape Thiaw tuvo una defensa bastante sólida, registrando 14 entradas, ocho intercepciones y 17 despejes. Esto les complicó la circulación del balón a la selección francesa e incluso Nicolas Jackson tuvo dos ocasiones que por poco no acabaron dentro de la red. Sin embargo, de cara a la segunda parte, Deschamps movió a Olise a la mediapunta y en el minuto 66, Mbappé rompió el arco de Edouard Mendy.

El jugador clave de Francia es su capitán,Kylian Mbappé, que, con el doblete en la primera jornada, se convirtió en el máximo goleador histórico de su país y el cuarto en la historia de los mundiales. El exjugador del PSG ha anotado cinco de los últimos seis goles de Francia en los mundiales. En Irak , el jugador a seguir es Aymen Hussein, goleador histórico del equipo asiático y, en su primer partido mundialista, anotó un gol y otro en propia.