Noruega - Senegal, en directo hoy el partido del grupo I del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre las selecciones de Noruega y Senegal, que se disputa este martes 23 de junio a las 2:00 horas peninsulares de España, correspondiente al a segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que tiene lugar en el MetLife Stadium de Nueva York, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Noruega - Senegal | Mundial 2026

Objetivo, frenar a Haaland Algunos ya calificaron el Grupo I como el de 'la muerte' debido al potencial de al menos tres de las cuatro selecciones. Noruega ya mostró credenciales en la primera jornada al golear a Irak, la 'cenicienta' del cuarteto, con un doblete del delantero del Manchester City Erling Haaland. El '9' de Noruega sabe explotar al máximo sus virtudes, que son las de un auténtico 'killer' del área. No obstante, sin ser un regateador ni tener capacidad de organizar el juego de ataque también tiene su habilidad para moverse con soltura y velocidad en la conducción de balón, a pesar de sus 1,95 metros de altura. Así no es de extrañar que en lo que va de temporada, sumando club y selección, lleve anotados la friolera de 57 goles en 51 partidos. Haaland es un auténtico terremoto dentro del área rival, como demostró el sismógrafo de Bergen al registrar movimientos en la celebración de sus goles.