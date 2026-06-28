Brasil - Japón: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Brasil y Japón se enfrentan en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final en el estadio de Houston (EEUU). El Mundial estrena la nueva ronda de eliminatorias donde ya desaparecen las conjeturas, esto ya es a vida o muerte. La pentacampeona está cogiendo vuelo a medida que pasan los partidos y se ha clasificado con solvencia como primera del grupo C. Se enfrenta a una selección nipona que terminó segunda en el grupo F, por detrás de Países Bajos y por delante de Suecia, que ha pasado de ronda como de las mejores terceras.

Tan solo se han enfrentado Brasil y Japón dos veces en anteriores mundiales y las dos en la fase de grupos, por lo que este partido de eliminatoria es inédito entre ambas. El balance es claramente a favor de la 'canarinha', que se impuso en los dos. La primera vez fue en Francia'98, partido en el que se impuso por 1-0 y en el segundo, ya en Alemania 2006 goleó por 4-1 a Japón con doblete de Ronaldo.

En total, se han enfrentado en 13 ocasiones en la historia el balance sigue siendo arrollador para los brasileños, con 10 victorias, dos empate y una derrota. Sin embargo, la única victoria de Japón fue en el último enfrentamiento entre ambos, el pasado 14 de octubre de 2025, en el que los nipones remontaron y firmaron un histórico 3-2.

Vinicius Jr tira del carro brasileño De cara al partido, la vitola de favorita la tiene Brasil. Eso es incuestionable. Pero la gran pregunta es si, tras la fase de grupos, ¿es la 'canarinha' la gran tapada del Mundial 2026? Carlo Ancelotti va poco a poco encajando sus piezas y nadie discute su enorme palmarés a nivel de clubes. Ha dado, además, todos los galones a Vinicius Jr, que está demostrando que se encuentra muy cómodo con el rol que le da el italiano y ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos. Con él entrenándole en el Real Madrid alcanzó su mejor nivel y en los tres primeros partidos ha demostrado que está en un momento de forma sensacional. Vinicius Jr celebra su primer gol con Brasil en el partido ante Escocia.Rebecca BlackwellAP Photo/Rebecca Blackwell 'Vini' se ha metido de lleno en esa batalla goleadora en la que sólo parecían estar el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el portugués Cristiano Ronaldo. Él avisó antes de arrancar el Mundial: "Estoy en mi mejor momento físico y mental". Junto a él, Matheus Cunha, el falso '9' de Ancelotti, lleva tres goles, con su doblete ante Haití y el tanto frente a Escocia. En el apartado de asistencias se destaca Bruno Guimarães. Él y Casemiro son fijos para el técnico italiano en la medular. El centrocampista del Newcastle, que se perdió la recta final de la temporada europea por lesión, ya ha dado tres asistencias, las mismas que el francés Michael Olise y el sueco Alexander Isak. En la portería Alisson es un seguro de vida. Cuestionado por haberse perdido por lesión una treintena de partidos con el Liverpool el curso pasado, el guardameta sólo ha recibido un gol en la fase de grupos. Y el gran síntonia del excepcional estado de ánimo de Brasil fue el regreso de Neymar. Ancelotti ha recuperado del ostracismo en el que parecía sumida la estrella. Después de 981 días de travesía en el desierto, Neymar cumplió su objetivo contra Escocia: volver a vestir la camiseta de la selección brasileña en un Mundial y ya van cuatro, los mismos que jugaron leyendas como Pelé, Nílton Santos, Ronaldo o Cafú.

Japón, a por todas Japón ya es un habitual de las eliminatorias mundialistas y esta vez quiere dar un salto más protagonizando la sorpresa de eliminar a Brasil. Pero también es cierto que los nipones se encuentran ante su techo de cristal. Hasta ahora nunca han podido sobrepasar los octavos de final, que era la primera ronda eliminatoria en los anteriores mundiales, de las cinco veces que ha llegado a esta fase. Daizen Maeda en la jugada del gol de Japón contra Suecia en el Mundial 2026Sam HoddeSam Hodde Este es el tercer Mundial consecutivos que supera la fase de grupos. En Rusia 2018 cayó en octavos contra Bélgica de forma muy dolorosa en el último minuto y en Catar 2022 lideró el grupo en el que estaba encuadrada con España y Alemania pero perdió en la tanda de penaltis contra Croacia. En EEUU, México y Canadá han vuelto a demostrar que Japón es una selección muy a tener en cuenta y ha terminado segunda en un grupo complicado junto a dos pesos pesados de Europa como son Países Bajos y Suecia. En la última jornada logró un empate (1-1) contra los nórdicos. Y antes también había hecho tablas con la 'oranje' y goléo por 4-0 a la floja Túnez. Ahora, su próximo reto es mayúsculo.