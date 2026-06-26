Túnez - Países Bajos, en directo hoy el partido del grupo F del Mundial 2026

Las selecciones de Túnez y Países Bajos disputan en la madrugada del jueves al viernes el tercer encuentro del grupo F del Mundial 2026 en Kansas City donde los neerlandeses buscan la victoria para asegurarse la primera plaza tras su goleada ante Suecia en el segundo partido.

El equipo dirigido por Ronald Koeman afronta un partido donde se juega el superar la fase de grupos como líder del grupo mirando de reojo a lo que ocurra en el partido entre Japón y Suecia. La 'oranje' es líder con 4 puntos tras el empate (2-2) ante la selección nipona en el debut, y la goleada 5-1 ante Suecia.

Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

La selección de Túnez se enfoca en mejorar la imagen ofrecida en las dos anteriores derrotas ante Japón y Países Bajos, y como aseguró el francés Hervé Renard, aunque haya caído ya eliminada de la Copa del Mundo, el equipo saldrá "a jugar su mejor fútbol" ante Países Bajos, en el cierre del grupo F.

"Estamos representando a una nación y vamos a luchar en nuestro último partido; no será fácil después de dos derrotas, pero tenemos la responsabilidad de ser profesionales", comentó el entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo perdió por 0-4 contra Japón en Monterrey (México).

Renard tomó el mando del equipo tunecino después de que fue goleado por 5-1 por Suecia, lo que le costó el puesto al técnico Sabri Lamouchi; sin embargo, ante Japón fue superado en un duelo que desde el inicio se fue del lado de los asiáticos.