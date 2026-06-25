Ecuador, segundo histórico en eliminatorias con la mejor defensa, pero sin gol en el Mundial
- La selección ecuatoriana llega a la tercera jornada de la fase de grupos en una situación límite
- Ecuador - Alemania, en directo a las 22h en La 1 y RTVE Play
La selección ecuatoriana quedó en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, perdiendo tan solo dos encuentros; uno ante Brasil como visitante y otro ante Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Con 29 puntos, Ecuador consiguió el mejor resultado histórico en el formato de todos contra todos, impuesto en 1996 para la Copa del Mundo de Francia 1998. Lo que más destaca de este gran proceso es la sanción de -3 puntos impuesta por el caso de Byron Castillo (un jugador colombiano que falsificó documentos para ser convocado por Ecuador). A pesar de esto, la selección ecuatoriana logró superar a equipos con mayor historia, como Brasil y Uruguay, así como a otras selecciones que tienen un gran presente, como Colombia.
Segundo lugar histórico
Félix Sánchez Bas inició el proceso de clasificación con el equipo tricolor, pero después de un año y medio en el cargo, dejó su puesto tras la Copa América 2024. Luego, el argentino Sebastián Beccacece asumió el mando y terminó el proceso sin perder como local, además de lograr un récord defensivo increíble: solo recibió cinco goles y empató con la Brasil de 2022 como la selección que menos goles ha concedido en unas eliminatorias sudamericanas.
Sin embargo, es importante señalar la falta de efectividad en el ataque de la selección ecuatoriana, que fue la tercera selección con menos goles de todas las de la CONMEBOL. Solo en una ocasión, de 18 partidos, logró anotar más de dos goles. Es un equipo muy físico y complicado de marcar, pero su mayor dificultad radica en anotar goles. Sus figuras principales son jugadores que se destacan sobre todo en la faceta defensiva; los centrales Piero Hincapié en el Arsenal, Willian Pacho en el PSG, Joel Ordoñez en el Brujas, el lateral Pervis Estupiñán en el AC Milan y el centrocampista Moisés Caicedo del Chelsea.
Muro defensivo, pero con falta de gol
Esa falta de gol que se observó en las eliminatorias se está reflejando en esta Copa del Mundo, ya que el equipo sudamericano no ha podido anotar hasta el momento en sus dos primeros encuentros. En la derrota ante Costa de Marfil y en el empate contra Curazao, realizaron 16 remates a puerta, lo que representa la mayor cantidad de disparos a portería de un equipo que no ha encontrado la red en un mismo torneo, desde Francia en 2002, que tuvo 18. Además, en caso de no anotar contra Alemania, serán, junto con Bolivia, las únicas selecciones de la CONMEBOL que han disputado un Mundial sin marcar goles.
El partido ante Alemania representa una oportunidad para que Ecuador cambie la narrativa histórica de sus participaciones mundialistas. La selección ecuatoriana nunca ha conseguido consolidarse como una presencia habitual en las rondas eliminatorias y solo una vez logró alcanzar los octavos de final. Además, los antecedentes frente a selecciones europeas en la Copa del Mundo muestran la dificultad que ha tenido para competir con éxito ante rivales de la UEFA. Ante Alemania, los de Sebastián Beccacece se juegan mucho más que una clasificación, se juegan clasificar a una ronda de eliminatoria que solo ha alcanzado una vez. Frente a un rival europeo, un desafío que tradicionalmente se le ha resistido en las Copas del Mundo, Ecuador buscará demostrar que esta generación está preparada para escribir la página más importante de su historia.
*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Fabián Baptista Garcés, bajo la supervisión de Santiago Sánchez Segura