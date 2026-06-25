Ecuador, segundo histórico en eliminatorias con la mejor defensa, pero sin gol en el Mundial

La selección ecuatoriana quedó en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, perdiendo tan solo dos encuentros; uno ante Brasil como visitante y otro ante Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Con 29 puntos, Ecuador consiguió el mejor resultado histórico en el formato de todos contra todos, impuesto en 1996 para la Copa del Mundo de Francia 1998. Lo que más destaca de este gran proceso es la sanción de -3 puntos impuesta por el caso de Byron Castillo (un jugador colombiano que falsificó documentos para ser convocado por Ecuador). A pesar de esto, la selección ecuatoriana logró superar a equipos con mayor historia, como Brasil y Uruguay, así como a otras selecciones que tienen un gran presente, como Colombia.

Segundo lugar histórico Félix Sánchez Bas inició el proceso de clasificación con el equipo tricolor, pero después de un año y medio en el cargo, dejó su puesto tras la Copa América 2024. Luego, el argentino Sebastián Beccacece asumió el mando y terminó el proceso sin perder como local, además de lograr un récord defensivo increíble: solo recibió cinco goles y empató con la Brasil de 2022 como la selección que menos goles ha concedido en unas eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, es importante señalar la falta de efectividad en el ataque de la selección ecuatoriana, que fue la tercera selección con menos goles de todas las de la CONMEBOL. Solo en una ocasión, de 18 partidos, logró anotar más de dos goles. Es un equipo muy físico y complicado de marcar, pero su mayor dificultad radica en anotar goles. Sus figuras principales son jugadores que se destacan sobre todo en la faceta defensiva; los centrales Piero Hincapié en el Arsenal, Willian Pacho en el PSG, Joel Ordoñez en el Brujas, el lateral Pervis Estupiñán en el AC Milan y el centrocampista Moisés Caicedo del Chelsea.