Ecuador - Alemania, en directo hoy en vídeo el partido del grupo E del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Ecuador vs Alemania del Grupo E del Mundial de fútbol 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. El encuentro se disputará en el estadio de Nueva Jersey a partir de las 22.00 hora peninsular española.

Pleno alemán o supervivencia ecuatoriana

La oportunidad de hacer un pleno de victorias de los teutones choca frontalmente con las aspiraciones ecuatorianas de alcanzar la fase de eliminación directa. El estadio de Nueva Jersey en East Rutherford será testigo del que era, sobre el papel, el partido con más nivel del grupo.

Ambos se presentan con necesidades y situaciones distintas. Los alemanes, con la calma que les da estar matemáticamente clasificados para la siguiente fase, buscarán sobreponerse a la baja de Nico Schlotterbeck, que sufrió una lesión del ligamento medial del tobillo y estará de baja durante varios meses. Demostrando así que la victoria contra Costa de Marfil no fue casualidad, para alcanzar la cabeza del grupo les basta con empatar. De hecho, incluso una derrota podría ser válida si Costa de Marfil no consigue la victoria contra Curazao.

En un supuesto caso de empate, el conjunto de Nagelsmann cuenta con un amplio colchón de goles debido a la abultada goleada de la primera jornada contra Curazao. Pese a toda la positividad del ambiente, el conjunto alemán no acostumbra a especular ni a jugar defensivamente. El conjunto ecuatoriano se verá las caras con un equipo que quiere ir por los tres puntos.