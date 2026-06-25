Ecuador - Alemania, en directo hoy en vídeo el partido del grupo E del Mundial 2026
- Ecuador necesita la épica para pasar a dieciseisavos de final
- Ecuador - Alemania en directo, este jueves a las 22:00 en La1 y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Ecuador vs Alemania del Grupo E del Mundial de fútbol 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. El encuentro se disputará en el estadio de Nueva Jersey a partir de las 22.00 hora peninsular española.
Alineaciones titulares
Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.
Alemania: Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum; Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Leroy Sané y Kai Havertz.
Pleno alemán o supervivencia ecuatoriana
La oportunidad de hacer un pleno de victorias de los teutones choca frontalmente con las aspiraciones ecuatorianas de alcanzar la fase de eliminación directa. El estadio de Nueva Jersey en East Rutherford será testigo del que era, sobre el papel, el partido con más nivel del grupo.
Ambos se presentan con necesidades y situaciones distintas. Los alemanes, con la calma que les da estar matemáticamente clasificados para la siguiente fase, buscarán sobreponerse a la baja de Nico Schlotterbeck, que sufrió una lesión del ligamento medial del tobillo y estará de baja durante varios meses. Demostrando así que la victoria contra Costa de Marfil no fue casualidad, para alcanzar la cabeza del grupo les basta con empatar. De hecho, incluso una derrota podría ser válida si Costa de Marfil no consigue la victoria contra Curazao.
En un supuesto caso de empate, el conjunto de Nagelsmann cuenta con un amplio colchón de goles debido a la abultada goleada de la primera jornada contra Curazao. Pese a toda la positividad del ambiente, el conjunto alemán no acostumbra a especular ni a jugar defensivamente. El conjunto ecuatoriano se verá las caras con un equipo que quiere ir por los tres puntos.
Pólvora mojada en Ecuador
Muy diferente la situación de los ecuatorianos. Tras dos resultados negativos, fruto de los partidos ante Costa de Marfil, con derrota, y ante Curazao, con un empate sin goles, los sudamericanos necesitarán resolver su problema de solvencia de cara a portería para poder sacar los tres puntos. Tras presentarse en el campeonato como una de las selecciones más fuertes en las eliminatorias clasificatorias, 'la tricolor' debe sobreponerse ante el rival más complicado si no quiere hacer las maletas antes de tiempo.
Pese a contar con jugadores de renombre en el fútbol de élite, la selección ecuatoriana ha sufrido en su propia piel la dureza de la Copa del Mundo. Con un objetivo claro y complicado, pasar a la fase de eliminación directa y alcanzar su mejor resultado en esta competición desde que llegaran a octavos de final en el Mundial 2006, donde fueron eliminados precisamente por el mismo equipo contra el que se jugarán el pase a dieciseisavos, la selección alemana.