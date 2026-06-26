Paraguay - Australia, en directo hoy el partido del grupo D del Mundial 2026

El encuentro entre las selecciones de Paraguay y Australia es uno de los más trascendentales de la tercera jornada del grupo D del Mundial 2026. El ganador del duelo se clasificará para dieciseisavos de final, mientras que el perdedor, tendrá que esperar a los resultados de otros equipos para saber si se posicionará como uno de los mejores terceros.

En directo, Paraguay vs Australia | Mundial 2026

Mientras que a los australianos les vale con el empate para confirmar su pase, la albirroja se ve obligada a ganar. Tras 16 años de ausencia en un Mundial, Paraguay regresa bajo la batuta de Gustavo Alfaro, quien ha demostrado una identidad clara: solidez defensiva, disciplina táctica y una gran capacidad para resistir bajo presión. Muestra de ello fue el duelo ante Turquía, con un gol en el primer minuto de partido de Matías Galarza, el tanto más rápido en lo que va de esta edición del torneo. El mediocampista dio la victoria a su selección, a pesar de que jugaron todo el segundo tiempo con un compañero menos. Los paraguayos tuvieron que resistir tras la roja directa de la gran figura del equipo, Miguel Almirón, que fue expulsado por cubrirse la boca durante una discusión con Mert Müldür, infringiendo la nueva norma de la FIFA introducida en esta Copa del Mundo. El triunfo reforzó la identidad competitiva de Paraguay, pero ahora deberán suplir las bajas del propio Almirón (suspendido) y la probable ausencia de Diego Gómez por lesión.

Los oceánicos, por su parte, comenzaron el grupo con una sólida victoria 2-0 sobre Turquía, pero cayeron con claridad ante Estados Unidos. Un insólito gol en contra al comienzo del partido, desmoronó la estructura de los Socceroos, que nunca pudieron acomodarse frente a la presión norteamericana. Con Harry Souttar como pilar atrás y Mohamed Toure como principal amenaza en ataque, Tony Popovic cuenta con un equipo muy ordenado defensivamente y peligroso en transiciones.