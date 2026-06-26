Turquía - Estados Unidos, en directo hoy el partido del grupo D del Mundial 2026

En la última jornada del Grupo D se enfrentan dos selecciones que no se juegan nada; por un lado, Turquía, que tras perder 2-0 ante Australia y 0-1 ante Paraguay quedó eliminada del torneo, intentará no perder tres partidos consecutivos por primera vez en los mundiales. En el otro lado, Estados Unidos ya se clasificó a dieciseisavos como líder de grupo tras sus triunfos de 4-1 contra Paraguay y 2-0 contra Australia. Buscarán lograr su tercer triunfo consecutivo en la historia de la Copa del Mundo.

La selección turca todavía no ha logrado marcar un gol en este Mundial, ya que no ha podido anotar en sus últimos 66 intentos en la Copa Mundial de la FIFA (62 este año y 4 en 2002). Esta es la racha más larga de tiros sin éxito desde los 71 de Argelia en los torneos de 1986, 2010 y 2014. En este Mundial, han hecho 30 o más remates en cada uno de sus dos partidos (30 contra Australia y 32 contra Paraguay), y serían el primer equipo desde 1966 en conseguir 30 o más remates en los tres partidos de la fase de grupos en una misma edición.

La selección americana ha marcado seis goles en sus dos primeros partidos, lo que la convierte en la quinta que más goles ha hecho. Curiosamente, cinco de esos seis goles llegaron en la primera parte.

Folarin Balogun y Alex Freeman han sido las principales estrellas del cuadro entrenado por Mauricio Pochettino. El jugador del Mónaco anotó un doblete ante Paraguay y el lateral derecho del Villarreal es el único jugador americano que ha marcado y ha asistido hasta el momento. Kenan Yildiz ha sido el jugador que más veces ha rematado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contando todos los jugadores de Turquía, con un total de 12 remates, además de tener 20 toques en el área rival y completar 5 regates. Sin embargo, solo ha logrado que uno de esos 12 remates fuera a puerta, y sus intentos han generado un xG de apenas 0,45, lo que equivale a 0,04 por remate.