Mundial 2026, en directo hoy: 25 de junio, Ecuador - Alemania

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 25 de junio seguimos ya de pleno con la tercera jornada en todos los grupos. En este caso es el turno de los grupos E y F, en los que los partidos se disputan en horario unificado. Nosotros nos fijamos en el E, donde se juegan el Curazao - Costa de Marfil y el Ecuador - Alemania, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 22:00 horas peninsulares del jueves.

El brasileño Vinícius fue una de las estrellas de la pasada jornada con su doblete ante Escocia que permite a la canarinha alcanzar los dieciseisavos de final como primera de grupo por delante de Marruecos. Por su parte, México firmó una primera fase perfecta tras el 3-0 a República Checa, mientras Sudáfrica logró una clasificación histórica para la segunda fase tras ganar a Corea del Sur (1-0).

Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

11:58 Ochoa se despide de la selección mexicana Guillermo Ochoa, veterano guardameta de México, agradeció a su seleccionador, Javier Aguirre, por permitirle despedirse del equipo con unos minutos en el triunfo de 3-0 sobre República Checa de este miércoles en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca. Lo único que tengo es agradecimiento por el cariño de la gente, con los compañeros y por supuesto con el entrenador por dejarme vivir este último momento", dijo el seis veces mundialista ““