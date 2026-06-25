Pedri habla con RTVE sobre la España de 2026, la de 2010 y el futuro de Julián Álvarez: "Me encanta. Si pasa, bienvenido”

Pedri González es una de las estrellas de la selección española. Solo tiene 23 años, aunque el de Estados Unidos, México y Canadá ya es su segundo Mundial y su cuarto gran torneo con la Roja. Pese a su juventud, es uno de los líderes del equipo y una pieza esencial para Luis de la Fuente. Su presencia en el centro del campo, ya sea de '8' o de '10', es indispensable para el juego de España.

“🧙‍♂️ ¡Pedri, el mago de la selección española, atiende en exclusiva a @La1_tve!



🇪🇸 Entre otros temas, el canario analiza las diferencias y similitudes de la España de 2010 y la actual



📺 La entrevista completa en 'Teledeporte Directo al Mundial' a las 15:30 en La 1, Teledeporte y… pic.twitter.com/BWfuz8DiF7“ — Teledeporte (@teledeporte) June 25, 2026

El canario atiende a TVE antes del duelo ante Uruguay que cierra la fase de grupos del torneo y habla de su posición en el campo, el miedo a las lesiones, la comparación con la España de 2010 o el posible fichaje de Julián por el Barça, entre otros temas.

El equipo, más tranquilo tras la victoria ante Arabia Saudí La selección española no comenzó el Mundial de la mejor forma. El empate ante Cabo Verde en la primera jornada dejó un mal sabor de boca que solo desapareció tras la holgada victoria frente a Arabia Saudí. Pedri ha reconocido que el periodo de tiempo entre un encuentro y otro se les "hizo largo": "Queríamos que llegase el partido para tener ya una victoria y que la gente esté más tranquila”. El triunfo ante el combinado saudí deja a España con cuatro puntos y virtualmente clasificada para los dieciseisavos de final. No obstante, la Roja quiere ser primera y para ello tendrá que doblegar a la siempre correosa Uruguay, a la que Pedri analiza: "Creo que es una selección que tiene mucha intensidad, que no regalan un balón. Va a ser un partido duro, difícil, se están jugando todo. Creo que van a salir con todo. Independientemente de si hay patadas o no, es un fútbol de contacto, así que es lo que hay". El plan, sea cual sea el rival, siempre es el mismo. "Cuando nosotros tenemos el balón, dominamos a cualquier selección, y es lo que intentaremos", asegura. En el cuadro celeste estará un amigo, Ronald Araújo, que no podrá jugar por lesión. Pedri admite que no ha hablado con él, pero que sí lo hizo antes del campeonato con una promesa: intercambiarse las camisetas. Preguntado sobre su posición favorita, Pedri se moja: “Creo que me siento más cómodo un poco más retrasado, cuando juego de '8' me siento mejor, toco más balón y estoy pendiente del juego todo el rato, pero puedo jugar en las dos posiciones, donde decida Luis lo intentaré hacer lo mejor posible” Con el canario a los mandos, la Roja sigue su camino en este Mundial con el objetivo de conseguir la segunda estrella. Preguntado por aquel equipo que tocó el cielo en 2010, Pedri considera que "el fútbol ha cambiado mucho". "Tenían un juego espectacular, gente de mucha calidad, se asociaban muy bien", apunta. Cuestionado por posibles similitudes entre aquel equipo y el actual, el jugador del Barça tira de palmarés: "Venimos de ganar una Eurocopa igual que ellos y ojalá podamos hacer lo que hicieron".

El miedo a las lesiones, presente en la concentración Muchos futbolistas viven con el miedo a lesionarse y perderse una cita como la Copa del Mundo. Así lo reconoció Lamine Yamal en su entrevista con RTVE la pasada semana. El extremo temió quedarse fuera del Mundial tras su lesión ante el Celta, pero consiguió llegar a tiempo. Lamine Yamal, a RTVE: ''Es innecesario jugar 90 minutos ante Arabia Saudí, tengo un proceso de adaptación'' RODRIGO ÁLAMO (TEXTO) / ROI GROBA (ENTREVISTA) Pedri es un jugador que ha padecido varias lesiones, incluso una de ellas le dejó fuera de la Eurocopa 2024 en cuartos. Sin embargo, el '20' de la Roja asegura que no vive con ese miedo. "No he tenido ninguna molestia que me pueda preocupar. Es verdad que cuando te dan un golpe o tienes una lesión leve siempre piensas cuánto va a ser, porque esto es muy corto y pasa muy rápido", apunta. “Creo que cuando entras a un campo con ese miedo de si te va a pasar algo, te suele pasar. Prefiero entrar pensando que me tengo que dejar la vida y cuando vas al 100% tienes menos probabilidades de que te pase”, añade.