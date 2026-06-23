Julián Álvarez pide al Atlético de Madrid salir traspasado: "Quiero cumplir mi sueño"
- La araña rompe su silencio y se pronuncia sobre su futuro después del partido de Argentina en el Mundial 2026
- Revive, en vídeo, el Argentina 2 - 0 Austria con un histórico Leo Messi como protagonista
Julián Álvarez rompe su silencio y confirma que ha "hablado" con el Atlético de Madrid, su actual club, y que le ha transmitido que "lo mejor para todos" es que se marche traspasado y que pueda cumplir su "sueño", sin desvelar cuál sería.
Palabras que decía al micrófono de 'ESPN' en la zona mixta después del Argentina 2 - 0 Austria del Mundial 2026. "Bueno, la verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta y he hablado con la gente del club con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", aseguraba 'la Araña'.
¿Cuál es el sueño de Julián?
El argentino lleva desde hace varios meses en el foco mediático por el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, un interés al que hace unas semanas se unía el Real Madrid, que confirmó haber ofrecido 150 millones de euros a un Atlético de Madrid que se remite en todo momento a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros que tiene el futbolista.
Julián llegó en el verano de 2024 procedente del Manchester City al equipo rojiblanco, con el que tuvo una brillante primera temporada, mientras que en la segunda que concluyó a finales del pasado mes de mayo no estuvo tan acertado y sus cifras goleadoras bajaron sensiblemente con tan sólo ocho goles en LaLiga EA Sports.