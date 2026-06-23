Julián Álvarez pide al Atlético de Madrid salir traspasado: "Quiero cumplir mi sueño"

Julián Álvarez rompe su silencio y confirma que ha "hablado" con el Atlético de Madrid, su actual club, y que le ha transmitido que "lo mejor para todos" es que se marche traspasado y que pueda cumplir su "sueño", sin desvelar cuál sería.

Palabras que decía al micrófono de 'ESPN' en la zona mixta después del Argentina 2 - 0 Austria del Mundial 2026. "Bueno, la verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta y he hablado con la gente del club con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", aseguraba 'la Araña'.