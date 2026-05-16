Santander es una fiesta con la vuelta del Racing a Primera 14 años después de su último descenso

Lágrimas, gritos y abrazos han sido los protagonistas en El Sardinero desde las 20:34 horas de este sábado 16 de mayo, cuando la plantilla racinguista se ha fundido con los seguidores verdiblancos para celebrar un nuevo hito en la historia del club

El Real Racing Club vuelve a Primera División, catorce años después, tras imponerse al Valladolid (4-1) y aprovechar el tropiezo del Almería ante Las Palmas (1-2).

El estadio lleno con 22.408 espectadores, tras colgar el cartel de 'No hay billetes'. Desde los instantes previos al final del partido, proclamas al aire como 'Volveremos a Primera como el 93', 'Soy verdiblanco, descontrolado' o '¿Cómo no te voy a querer?'.

Era solo el comienzo celebraciones improvisadas por toda la ciudad que a buen seguro se alargarán unas cuentas horas, en lugares como la fuente de Mesones, la Segunda Playa de El Sardinero o el Río la Pila.

La celebración oficial del equipo tendrá lugar este domingo por la tarde en los Campos de Sport, donde tienen preferencia los abonados y, después, los simpatizantes del club.

Aprovechó su primera bola de partido No fallaron los hombres de José Alberto y en la primera oportunidad que tuvieron hicieron realidad la ilusión que llevaba persiguiendo el conjunto santanderino las dos últimas temporadas. El equipo cántabro saltó al terreno de juego con mucho ímpetu, tratando de acercarse rápido al área del Valladolid para generar peligro, pero con el paso de los minutos los visitantes fueron igualando las fuerzas, si bien es cierto que ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones claras de gol en el tramo inicial del partido. Todo discurría con mucha igualdad hasta que, pasada la media hora de encuentro, tras el saque de un lanzamiento de esquina, Asier Villalibre, que había entrado minutos antes sustituyendo al lesionado Guliashvili, consiguió abrir el marcador con un remate acrobático de espaldas a la portería. El líder estaba haciendo los deberes y en El Sardinero se miraba también qué sucedía en Almería, en su encuentro ante La Palmas, pero, poco antes del descanso, los pucelanos enmudecieron momentáneamente el estadio verdiblanco cuando, también en un córner, Jaouab, libre de marca en el área pequeña, consiguió el tanto del empate. Tras el paso por vestuarios, en el inicio de la segunda parte el Valladolid salió mejor al campo y se hizo con el control del esférico ante un Racing que no conseguía dar continuidad a su juego. Sin embargo, en un arranque de pundonor del capitán racinguista, Mantilla, que llegó al área tras robar él mismo un balón, en su intento de remate recibió una patada en la cabeza de Clerc. Penalti y expulsión a favor del Racing de Santander que Andrés Martín convertiría en el 2-1. Con uno más sobre el campo el Racing recuperó el dominio y, sin conformarse con esa mínima ventaja, se lanzó a ampliar su renta para jugar con más tranquilidad el resto del encuentro. Fruto de ello, en una buena jugada trenzada entre Íñigo Vicente, Villalibre y Andrés Martín, este último aprovechó la asistencia del 'búfalo' para conseguir su doblete particular y poner el 3-1 en el marcador.