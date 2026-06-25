Noruega – Francia, en directo hoy el partido del grupo I del Mundial 2026
Sigue en directo, minuto a minuto, el partido del grupo I del Mundial 2026 en RTVE.es
El Noruega vs Francia es sin duda uno de los partidos de la fase de grupos más anticipados. Dos equipos que ya han demostrado un gran potencial. Ninguno de los dos ha perdido sus otros partidos contra el resto de equipos del grupo I, ni contra la selección de Senegal ni contra la selección de Irak por lo que este partido es decisivo para determinar quién termina en cabeza en este grupo porque su paso a dieciseisavos ya está garantizado. Por el momento Francia va encabezando por diferencia de goles así que Noruega tiene que ganar sí o sí si pretende acabar primera, una posición que puede influenciar durante su camino hacia la victoria.
Lo que sí está asegurado es que será un partido donde se podrá ver a dos de los más grandes futbolistas actuales, un Noruega vs Francia que tiene escrito en letra pequeña un Erling Haaland vs Kylian Mbappé. Tanto Haaland como Mbappé han marcado ya cuatro goles cada uno durante esta Copa del Mundo, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO