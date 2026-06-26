Senegal – Irak, en directo hoy el partido del grupo I del Mundial 2026

Termina la andadura del grupo I en el Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro en directo.

Jornada unificada para acabar la fase de grupos del Mundial. En un grupo muy marcado en las dos primeras jornadas por las victorias de Francia y Noruega ante dos rivales que en muchos momentos merecieron más de lo que consiguieron. Es el caso de Senegal e Irak. Dos equipos que se disputarán en noventa minutos el todo o nada por su continuidad en el torneo. Mientras los líderes de grupo pugnan por pasar como primeras, Senegal e Irak lucharán por tener opciones de pasar a la siguiente ronda como una de las mejores terceras.

No será fácil para ninguna de las dos. Los 'leones de Teranga' necesitan una victoria abultada que mejore su situación de diferencia de goles. Parten con un -3 global resultante del marcador de los partidos disputados contra Francia (3-1) y contra Noruega (3-2). Para ello deberán mostrar su mejor juego y una versión similar a la que les convirtió, al menos durante unos meses, en la campeona de África. Un nivel de juego que ya han mostrado en este mismo mundial, puesto que la primera parte del partido contra Francia mostró el potencial de la selección africana.

Peor aún lo tienen los 'leones de Mesopotamia', con cero puntos y un -6 en la diferencia de goles total, los de Graham Arnold tienen una tarea casi imposible por delante. No sólo deben ganar para aspirar a la fase de dieciseisavos, sino que deben hacerlo por medio de una goleada escandalosa. Pese a que nada es imposible en un campo de fútbol, y menos en un Mundial, la gesta que necesita el equipo asiático parece más que improbable.

En cualquier caso, esta lucha de 'leones' servirá tanto para las aspiraciones senegalesas de alcanzar la fase eliminatoria como para mantener la buena imagen de Irak en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.