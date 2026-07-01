Bélgica - Senegal en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Las selecciones nacionales de Bélgica y Senegal disputan su primer partido oficial en cualquier competición en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el encuentro que se disputa en la ciudad de Seattle este miércoles 1 de julio a las 22:00 horas.

La previa:

Bélgica ha perdido solo uno de sus seis partidos contra selecciones africanas en la Copa del Mundo (3V 2E), tras caer 0-2 ante Marruecos en la fase de grupos de 2022, mientras Senegal cayó derrotada en cada uno de sus últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo contra selecciones europeas, todos ellos a lo largo de los dos últimos torneos (contra Países Bajos e Inglaterra en 2022, y contra Francia y Noruega en 2026).

Bélgica se convirtió en la primera selección en terminar líder de su grupo en la Copa del Mundo sin ganar ninguno de sus dos primeros partidos desde Estados Unidos en 2010, y la primera europea en lograrlo desde Inglaterra en 1990. Su victoriapor 5-1 ante Nueva Zelanda en el último partido de la fase de grupos fue la mayor de su historia en un Mundial, marcando en ese encuentro (5) más goles que en sus siete partidos anteriores combinados en el torneo (4).

Leandro Trossard, de Bélgica, ha generado 13 ocasiones en la Copa del Mundo de este año, la mayor cantidad de cualquier jugador en la fase de grupos del torneo desde Miralem Pjanic para Bosnia y Herzegovina en 2014 (también 13).

Los tres partidos de Senegal en la Copa del Mundo 2026 han registrado un total de 14 goles (8 a favor, 6 en contra); solo los partidos de Noruega (15) han visto más goles en la fase de grupos.

Ismaïla Sarr ha participado directamente en cuatro goles en la Copa del Mundo 2026 (3 goles, 1 asistencia), la cifra más alta para un jugador de Senegal en una misma edición del torneo, igualando los 4 de Henri Camara en 2002.