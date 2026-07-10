España - Bélgica, en directo hoy en vídeo el partido de cuartos de final del Mundial 2026
- La Roja busca el billete para jugar su segunda semifinal en un Mundial
- Sigue en directo el partido entre España y Bélgica de cuartos del Mundial 2026
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de España y Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el estadio de Los Ángeles, Inglewood, puedes verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 21:00 horas.
España - Bélgica, en directo hoy | Mundial 2026
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18:43
'España - Bélgica: la nueva generación belga pone a prueba a la Roja'
Bélgica es ahora más vertical y tiene a Courtois; España confía en el momento de Rodri y en la eficacia de su plantilla.
Los DatosRTVE de ambas selecciones, por José Á. Carpio.
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18:30
'España - Bélgica: la Roja busca cerrar una herida que lleva cuarenta años abierta'
Lee aquí el texto de nuestro enviado especial al Mundial 2026, Adrián Herrero.
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18:15
El España - Bélgica se podrá seguir, en directo y gratis, en La 1, RTVE Play o en el inicio de esta misma noticia. El partido empieza a las 21:00h pero la previa de RTVE comienza a las 18:30h. ¡Qué ganas de fútbol!
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18:00
El partido que abrió los cuartos de final del Mundial 2026 fue el Francia 2 - 0 Marruecos. Los Blues ya esperán rival, saldrá del partido de hoy. OJALÁ sea España.
Si te has perdido el Francia - Marruecos, aquí tienes un resumen.
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17:45
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del segundo partido de cuartos de final, España - Bélgica.
La 'Roja' está cada vez más cerca de convertir nuestro 'ojalá' en una realidad. Pero primero tendrá que medirse ante los 'Red Devils', un equipo que estuvo a punto de ser eliminado en dieciseisavos de final ante Senegal y después venció de forma contundente a Estados Unidos en octavos tras la polémica retirada de la sanción a Folarin Balogun.
España, a concertar otra cita con la historia
La selección masculina española de fútbol ya se cruzó con Bélgica una vez en cuartos hace 40 años, en 1986, con un final traumático para los españoles tras caer en la tanda de penaltis (4-5). Pero los chicos de Luis de la Fuente buscarán crear uno nuevo recuerdo que nos lleve a otra cita con la historia y disputar la primera semifinal desde el Mundial 2010.
De momento los datos respaldan a nuestra selección. Es el único equipo que todavía no ha encajado ningún gol en esta edición de la Copa del Mundo, lo que ha llevado a Unai Simón a lograr el récord de imbatibilidad del campeonato, cuya marca está ahora en 609 minutos.
Mikel Oyarzabal, con sus cuatro tantos en el torneo, tiene a oportunidad de igualar a David Villa como máximo goleador español en un Mundial, cinco goles, hito que alcanzó precisamente en aquellos cuartos de final de Sudáfrica 2010 ante Paraguay y que nos dio el pase a semifinales.
Bélgica, broche de oro para la 'Generación Dorada'
Tras vencer en el campo el partido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó ganar en los despachos, los 'Red Devils' sigue invictos en el Mundial y buscarán disputar su tercera semifinal en la Copa del Mundo. La última la jugó en Rusia 2018, con Roberto Martínez dirigiendo a la llamada 'Generación Dorada' de Bélgica.
Ahora con Rudi Fernández, un entrenador con raíces españolas, intentará poner el broche de oro a los últimos remanentes de aquella generación, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier y Romelu Lukaku, siendo el máximo goleador de Bélgica con tres goles saliendo como suplente. Cuentan con la ayuda de la nueva comandada por Yérémi Doku y Youri Tielemans.
Sin embargo, no podrán contar con el mediocentro Amadou Onana tras salir lesionado en el anterior partido, una baja muy sensible para el centro del campo belga. Sí está disponible el joven delantero Matías Fernández-Pardo, que pudo haber jugado para España pero finalmente se decantó por Bélgica y ahora podría clasificarla para semifinales a costa de eliminar a España.