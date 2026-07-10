España - Bélgica, en directo hoy en vídeo el partido de cuartos de final del Mundial 2026

EN VIVO España 0 Bélgica 0 rtve Minuto Descripción 18:43 'España - Bélgica: la nueva generación belga pone a prueba a la Roja' Bélgica es ahora más vertical y tiene a Courtois; España confía en el momento de Rodri y en la eficacia de su plantilla. Los DatosRTVE de ambas selecciones, por José Á. Carpio.

18:30 'España - Bélgica: la Roja busca cerrar una herida que lleva cuarenta años abierta' Lee aquí el texto de nuestro enviado especial al Mundial 2026, Adrián Herrero.

18:15 El España - Bélgica se podrá seguir, en directo y gratis, en La 1, RTVE Play o en el inicio de esta misma noticia. El partido empieza a las 21:00h pero la previa de RTVE comienza a las 18:30h. ¡Qué ganas de fútbol!

18:00 El partido que abrió los cuartos de final del Mundial 2026 fue el Francia 2 - 0 Marruecos. Los Blues ya esperán rival, saldrá del partido de hoy. OJALÁ sea España. Si te has perdido el Francia - Marruecos, aquí tienes un resumen.

17:45 ¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del segundo partido de cuartos de final, España - Bélgica.

La 'Roja' está cada vez más cerca de convertir nuestro 'ojalá' en una realidad. Pero primero tendrá que medirse ante los 'Red Devils', un equipo que estuvo a punto de ser eliminado en dieciseisavos de final ante Senegal y después venció de forma contundente a Estados Unidos en octavos tras la polémica retirada de la sanción a Folarin Balogun.

España, a concertar otra cita con la historia La selección masculina española de fútbol ya se cruzó con Bélgica una vez en cuartos hace 40 años, en 1986, con un final traumático para los españoles tras caer en la tanda de penaltis (4-5). Pero los chicos de Luis de la Fuente buscarán crear uno nuevo recuerdo que nos lleve a otra cita con la historia y disputar la primera semifinal desde el Mundial 2010. Mikel Merino anota otro gol legendario sobre la bocina para tumbar a Portugal y meter a España en cuartos de final del Mundial ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026) De momento los datos respaldan a nuestra selección. Es el único equipo que todavía no ha encajado ningún gol en esta edición de la Copa del Mundo, lo que ha llevado a Unai Simón a lograr el récord de imbatibilidad del campeonato, cuya marca está ahora en 609 minutos. Mikel Oyarzabal, con sus cuatro tantos en el torneo, tiene a oportunidad de igualar a David Villa como máximo goleador español en un Mundial, cinco goles, hito que alcanzó precisamente en aquellos cuartos de final de Sudáfrica 2010 ante Paraguay y que nos dio el pase a semifinales.