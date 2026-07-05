Trump agradece a la FIFA que levante la suspensión a Balogun: "Gracias por hacer lo correcto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a la FIFA por levantar la suspensión al delantero de la selección de fútbol estadounidense Folarin Balogun, quien recibió una polémica tarjeta roja en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Bosnia, después de que la repetición revelara que pisó involuntariamente la parte posterior de la pierna de uno de sus rivales.

"Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", ha sido el conciso mensaje que ha escrito el mandatario en su red social Truth.

"El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle", ha indicado la FIFA en un comunicado.

Rudi García, seleccionador de Bélgica, ha reaccionado a la suspensión de la sanción con estas palabras: "No sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes".

“Me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza”, ha añadido.