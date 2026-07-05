Trump agradece a la FIFA que levante la suspensión a Balogun: "Gracias por hacer lo correcto"
- El delantero estadounidense recibió una tarjeta roja en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Bosnia
- El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que la selección de EE.UU. había sido perjudicada por la tarjeta roja
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a la FIFA por levantar la suspensión al delantero de la selección de fútbol estadounidense Folarin Balogun, quien recibió una polémica tarjeta roja en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Bosnia, después de que la repetición revelara que pisó involuntariamente la parte posterior de la pierna de uno de sus rivales.
"Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", ha sido el conciso mensaje que ha escrito el mandatario en su red social Truth.
"El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle", ha indicado la FIFA en un comunicado.
Rudi García, seleccionador de Bélgica, ha reaccionado a la suspensión de la sanción con estas palabras: "No sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes".
“Me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza”, ha añadido.
Marco Rubio: "Les sacaron una tarjeta roja injustamente"
El máximo organismo del fútbol ha aplicado de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para readmitir a Balogun, decretando que se deja en suspenso la ejecución de la sanción automática de partidos para el jugador estadounidense por un período de prueba de un año.
De acuerdo con la normativa de la FIFA, una tarjeta roja implica no solo la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción, sino que también queda suspendido para el siguiente encuentro.
La decisión se produce después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declarara que la selección norteamericana había sido perjudicada por la tarjeta roja.
"Les sacaron una tarjeta roja injustamente. Debería haber un proceso de apelación para eso", dijo la semana pasada tras ser preguntado por la victoria de la selección estadounidense.
El Comité Disciplinario de la FIFA ha tomado decisiones similares en el pasado, la más reciente el año pasado, cuando redujo una sanción de tres partidos impuesta a Cristiano Ronaldo a una suspensión de un partido más un período de prueba.