El tiempo hoy jueves 20 de agosto en España: inestabilidad y tormentas en amplias zonas de la península
- Un frente de aire frío provocará tormentas, precipitaciones con granizo y rachas intensas de viento
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La entrada de un frente de aire frío por el norte romperá la estabilidad atmosférica este jueves y dejará una jornada de notable inestabilidad en gran parte de la península y Baleares. Cielos muy nubosos predominarán especialmente en el tercio norte, donde se registrarán chubascos localmente fuertes, mientras que en el este del país y el archipiélago balear las precipitaciones irán acompañadas de tormentas de especial intensidad que podrían venir en forma de granizo.
En el resto del territorio nacional se mantendrán los intervalos nubosos sin descartar algún chubasco ocasional, con viento moderado e intervalos de rachas muy fuertes en el sureste, el valle del Ebro, Baleares y el mar de Alborán.
Descenso generalizado de las temperaturas y bochorno en la costa
Los valores térmicos experimentarán un descenso generalizado en prácticamente toda la península, una bajada que se notará de forma acusada en las máximas del interior.
La excepción a esta caída de los termómetros se localizará en el litoral mediterráneo y Baleares, donde las mínimas seguirán en ascenso para dar paso a noches tropicales por encima de los 20 grados y a máximas diurnas que rebasarán de nuevo los 35 grados.
Por su parte, el archipiélago canario mantendrá un escenario más estable, con cielos cubiertos en la vertiente norte de las islas, ambiente despejado en el sur, temperaturas sin cambios significativos y viento alisio moderado.
El esperado descenso de las temperaturas puede ayudar a combatir el incendio en la comarca cacereña de Las Hurdes. Este fuego forestal ha obligado a desalojar a unos 700 vecinos de once núcleos de población, y ha quemado al menos 2.200 hectáreas de pinar.
El de Las Hurdes es un tipo de incendio que los expertos califican de "convectivo". Según ha explicado el vicepresidente extremeño, Abel Bautista, el fuego ha mostrado una virulencia tal que "ha generado su propia meteorología, su propio viento y su propia temperatura". Esta liberación masiva de calor ha impedido cualquier ataque directo durante las primeras horas, dejando a los brigadistas a merced de una columna de aire caliente que alimentaba su propio avance.
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