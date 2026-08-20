El tiempo hoy jueves 20 de agosto en España: inestabilidad y tormentas en amplias zonas de la península

La entrada de un frente de aire frío por el norte romperá la estabilidad atmosférica este jueves y dejará una jornada de notable inestabilidad en gran parte de la península y Baleares. Cielos muy nubosos predominarán especialmente en el tercio norte, donde se registrarán chubascos localmente fuertes, mientras que en el este del país y el archipiélago balear las precipitaciones irán acompañadas de tormentas de especial intensidad que podrían venir en forma de granizo.

En el resto del territorio nacional se mantendrán los intervalos nubosos sin descartar algún chubasco ocasional, con viento moderado e intervalos de rachas muy fuertes en el sureste, el valle del Ebro, Baleares y el mar de Alborán.