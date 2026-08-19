¿Dejar propina? Solo uno de cada cuatro españoles la deja y este es el importe medio

Terminas de comer, pides la cuenta y siempre el mismo dilema: ¿propina sí o no? Para la mayoría de los españoles la calidad de la comida y el trato recibido marcan la diferencia. Una experiencia positiva es el principal impulso para los clientes para pagar de más. Solo uno de cada cuatro comensales deja siempre un extra cuando va a un bar o restaurante, según una encuesta de TheFork Lab.

En el lado opuesto están los reacios a dejar propina. Son el 15% del total. “No suelo dar porque los precios ya están altos”, dice un cliente. Quienes prefieren no hacerlo alegan, sobre todo, que el precio de la cuenta ya incluye el servicio. Y a otros también les echa para atrás pagar con tarjeta.

Precisamente, el hábito de pagar con tarjeta y dejar de hacerlo en efectivo ha perjudicado a las propinas. Miguel Cruz, dueño de la Taberna La Oliva, nos cuenta que "con las monedas se dejaba más", pero al usar el datáfono es una manera de esquivar este gesto y pagar el importe exacto de la cuenta. Aun así, hay quien sigue dejando un extra al pagar con tarjeta y eso, destaca Cruz, se reparte igualmente entre los camareros.

Propina sugerida en la cuenta Para que los comensales no se olviden de dejar propina si pagan con tarjeta, algunos restaurantes ofrecen la posibilidad de añadir un porcentaje al cobrar con el datáfono. "En algunos sitios te sugieren añadir propina o no, entonces tú decides", cuenta una clienta desde una terraza. E incluso, otros van más allá y recomiendan el importe de la propina. Es un gesto controvertido que rechazan la mayoría de los españoles. Seis de cada 10 españoles lo consideran inapropiado. Y un 17% reconoce sentirse incómodo en esa situación. Solo un 23% acepta esta propina siempre que se mantenga como una opción voluntaria.

¿Qué dice la ley? Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisan que "la sugerencia roza la ilegalidad". Su portavoz, Enrique García, explica a RTVE que "en ningún momento puede haber ninguna solicitud de propina que dé lugar a que el consumidor piense que es obligatoria". Es más, si se incluye en la propia factura, el cliente puede exigir una nueva cuenta sin ese concepto y también puede poner una hoja de reclamaciones. "Es ilegal", insisten desde la OCU. A pesar de ello, en Internet no es complicado dar con quejas sobre estas situaciones. Algunas reseñas que hemos encontrado muestran imágenes de recibos que incluyen una "propina sugerida" de en torno al 10%.