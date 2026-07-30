Comemos y bebemos más pero en casa: el gasto alimentario en el hogar crece un 4,8% y se estanca en bares

Los españoles comieron y bebieron un 0,4% más en 2025, lo que ha exigido también gastar hasta un 3,4% más respecto a 2024. Además, las consumiciones son más hogareñas: hasta un 0,8% más se ha disfrutado en casa mientras que en los restaurantes se ha reducido un 2,5%. Así lo constata el Informe Anual del Consumo Alimentario en España de 2025 que ha presentado este jueves el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El texto confirma que se consolida un "modelo alimentario más doméstico" que busca ganar tiempo y ahorrar. Crece en el hogar, se ajusta fuera de casa y evoluciona hacia una alimentación "más práctica y equilibrada".

En España, se consumieron 682 kilos o litros y se han desembolsado 2.873 euros por persona. Esto supone un 0,4% más por volumen y un 3,4% más de gasto. La cuantía total ha sido de 123.694 millones de euros.

Más consumo en el hogar y menos fuera Hasta el 87,8% del volumen de alimentos y el 71% del gasto se realiza en casa. En 2025, se han destinado 87.831 millones de euros (un 4,8% más) y se han consumido 27.047 millones de kilos o litros (un 0,8% más). Además, se limitan las salidas a restaurantes y bares. Fuera de la vivienda, se ha consumido un 2,5% menos y se ha destinado hasta un 0,03% menos de presupuesto. Los precios, sin embargo, han subido un 2,5%. En los bares, además, se reduce la ingesta: el 56% de lo que tomamos cuando salimos son bebidas. Y aunque el volumen de comida baje al 44%, acapara hasta el 69% del gasto.

Más huevos y aceite de oliva virgen en la despensa A pesar de su alto precio, los hogares compraron un 3% más de huevos en 2025 aunque se han encarecido hasta un 19,4% en el último año. Platos como la tortilla de patata siguen siendo imprescindibles en los menús españoles. El aceite de oliva virgen ha experimentado una fuerte demanda (un 20,4% más de compras en volumen) gracias a su abaratamiento, que ha rozado una bajada del 40% anual. Más vegetales, menos carne y pocos ultraprocesados: la clave para llegar saludables más allá de los 70 años

Cestas reducidas y más visitas al súper La evolución de la población hacia hogares más maduros, formados por menos personas y residentes núcleos urbanos más grandes muestran una tendencia "hacia cestas de la compra más pequeñas". Además, acudimos al supermercado una media de 233 veces en 2025 frente a las 225,8 de 2024: vamos más pero cargamos menos volumen. El ticket medio de compra continúa estable y se sitúa en 19,4 euros. El supermercado se mantiene como el principal canal de abastecimiento, ya que acapara un 68,2% del total (un 2,4% más respecto a 2024). Los consumidores valoran la proximidad, la practicidad y la variedad de la oferta. La marca blanca sigue conquistando mercado: en 2025 ocupó un 48,6% de nuestra cesta frente al 47,2% de 2024.

Los alimentos frescos, resisten en el carrito Los alimentos frescos son imprescindibles en una dieta mediterránea y que tiene a incorporar hábitos saludables. En 2025, su presencia en nuestras despensas ha aumentado un 1,2% respecto a 2024, pero ha exigido un desembolso de más de un 6,7%. A pesar de este repunte, hace 10 años la alimentación fresca alcanzaba el 41,3% del volumen y el 44,5% del valor.