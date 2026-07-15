La inflación se mantiene en el 3,2% en junio pese a subir la luz y moderarse los carburantes por una tregua ya rota en Ormuz

La inflación se ha mantenido a un ritmo del 3,2% en junio por tercer mes consecutivo. Así lo ha confirmado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge una presión al alza de los precios de la luz y, en menor medida, del gas. Los carburantes, en cambio, se han abaratado en el sexto mes del año, como consecuencia de la tregua, ya rota, de la guerra en Oriente Medio.

De este modo, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad, ha bajado hasta el 2,9%, una décima menos que en junio, tal y como también avanzó el INE al publicar el dato adelantado.

La electricidad pesa especialmente en la tasa general y ha repuntado un 6% en junio respecto al índice del año pasado. En el mes anterior, la variación interanual fue negativa (-5,5%).

Por el contrario, el índice de precios de consumo (IPC) refleja cierto alivio de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Su coste para los hogares se ha incrementado un 1,9% en junio, tres décimas por debajo del 2,2% registrado en mayo.

EE.UU. e Irán dieron una tregua también a los carburantes El pasado 18 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra que mantenía cerrado el estrecho de Ormuz y encarecía el petróleo a nivel mundial. La tregua ha durado poco. Los ataques se han reanudado y el flujo marítimo de crudo nunca ha llegado a restablecerse, pero la esperanza de un cierre del conflicto en Oriente Medio sí se ha notado en los precios de los carburantes en junio. En concreto, el INE detalla que la gasolina ha moderado su avance al 1,3%, frente al 7,5% de mayo, mientras que la variación del diésel ha bajado al 14,1%, desde el 23,9% del mes anterior. El índice de este último se mantiene muy por encima del nivel previo a la guerra. Está por ver cómo afectará la incertidumbre y la posibilidad de un conflicto largo en los próximos meses del verano. De momento, los mercados de crudo ya han retomado la senda alcista, por encima de los 85 dólares por barril de brent.