El 'Pobre de mí' pone fin a San Fermín 2026, en directo en vídeo desde Pamplona

La medianoche asalta Pamplona y la plaza Consistorial se tiñe del color parpadeante de miles de velas. El blanco y el rojo, que han gobernado la capital navarra durante nueve días ininterrumpidos, comienzan a desdibujarse en una marea de emoción contenida. En este mismo instante, miles de personas se desatan el pañuelo del cuello, lo alzan con nostalgia y entonan al unísono el ya eterno "Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín".

RTVE recoge la vibración de una plaza abarrotada que, entre lágrimas y cánticos, clausura oficialmente los Sanfermines 2026.

Este lamento colectivo no es solo una despedida, sino el balance de una edición que se marcha batiendo récords de participación y despliegue tecnológico. A las espaldas de los pamploneses y visitantes queda una semana de emociones extremas sobre el adoquín. Los encierros de este año vuelven a dejar imágenes para la historia: desde la vertiginosa velocidad de los toros de La Palmosilla en los primeros días, hasta la mítica y siempre peligrosa carrera de los astados de Miura.

El último encierro ha dejado una carrera de dos minutos y 25 segundos, donde los toros de la ganadería Jandilla han coronado los Sanfermines 2026 haciendo honor a su fama y corneando a dos hombres en su vigésimoquinta participación en Pamplona. El colofón, tradicionalmente reservado a los Miura, ha dejado embestidas muy peligrosas y carreras de vértigo a lo largo del recorrido. Los astados extremeños han dado muestra de su carácter encendido y, ya desde la Plaza Consistorial, han arremetido con los pitones contra los mozos.

Mientras las últimas notas de la charanga se disuelven en la madrugada y los cohetes anuncian el fin oficial de las fiestas, los mozos ya miran al calendario. El pañuelo se guarda, las velas se apagan, pero la cuenta atrás para el 7 de julio de 2027 ya ha comenzado en el corazón de Pamplona.