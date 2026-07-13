'Pamplona libre de agresiones sexistas', el grito en San Fermín con un hombre ya en la cárcel por presunta violación

La plaza del Castillo de Pamplona es uno de los centros neurálgicos de las fiestas de San Fermín y también un lugar de sensibilización máxima ante las agresiones sexuales en estas fiestas, en las que ya un hombre ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza por una presunta violación perpetrada en la madrugada de este pasado sábado.

Horas después de producirse la agresión, el mismo domingo la jueza de Instrucción lo enviaba a la cárcel como presunto autor de una agresión sexual con penetración a una mujer en la madrugada del sábado en la vuelta del Castillo de la capital navarra, muy cerca precisamente de donde se sitúa el Punto de Información y Atención contra las agresiones sexistas.

Este espacio, que pretende generar un clima de confianza y asegurar la confidencialidad y el derecho al anonimato de las mujeres, y abierto hasta las 00:00, informa, orienta y acompaña a quienes hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual y machista en el marco de estas fiestas.

El punto de información atiende en cuatro idiomas, castellano, euskera, inglés y francés- son muchas las turistas extranjeras estos días en Pamplona, y facilita información sobre los recursos municipales disponibles para las mujeres que han sufrido una agresión sexista y los protocolos correspondientes en caso de agresiones, con el foco puesto en la denuncia.