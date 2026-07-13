'Pamplona libre de agresiones sexistas', el grito en San Fermín con un hombre ya en la cárcel por presunta violación
- Más de 9.700 personas pasan por el Punto de Información y Atención contra las agresiones sexistas hasta el domingo
- La juez manda a un hombre a prisión provisional y sin fianza por una presunta violación perpetrada el sábado
La plaza del Castillo de Pamplona es uno de los centros neurálgicos de las fiestas de San Fermín y también un lugar de sensibilización máxima ante las agresiones sexuales en estas fiestas, en las que ya un hombre ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza por una presunta violación perpetrada en la madrugada de este pasado sábado.
Horas después de producirse la agresión, el mismo domingo la jueza de Instrucción lo enviaba a la cárcel como presunto autor de una agresión sexual con penetración a una mujer en la madrugada del sábado en la vuelta del Castillo de la capital navarra, muy cerca precisamente de donde se sitúa el Punto de Información y Atención contra las agresiones sexistas.
Este espacio, que pretende generar un clima de confianza y asegurar la confidencialidad y el derecho al anonimato de las mujeres, y abierto hasta las 00:00, informa, orienta y acompaña a quienes hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual y machista en el marco de estas fiestas.
El punto de información atiende en cuatro idiomas, castellano, euskera, inglés y francés- son muchas las turistas extranjeras estos días en Pamplona, y facilita información sobre los recursos municipales disponibles para las mujeres que han sufrido una agresión sexista y los protocolos correspondientes en caso de agresiones, con el foco puesto en la denuncia.
Hasta el domingo habían pasado por este punto más de 9.700 personas
Hasta este domingo y en lo que va de Sanfermines, han pasado por ese punto más de 9.700 personas, un 23% menos que en 2025, aunque es una cifra provisional que aumentará al término de unas fiestas, con foco mundial por los encierros, pero también por ser un punto caliente de agresiones sexuales.
En la memoria de todos, hace diez años, el caso de la violación grupal de La Manada a una joven de 18 años, que marcó un antes y un después en España, puso en el centro el concepto del consentimiento y supuso un nuevo paradigma en lo social, político y legislativo.
Durante este fin de semana se ha desplegado la pancarta con el lema "Emakumeon kontrako indarkeriarik ez. No a la violencia contra las mujeres" en la plaza del Castillo, donde además de nuevo han salido a la calle mujeres y hombres para protestar una vez más contra la violencia sexual.
El Movimiento Feminista de Iruñerria, muy activo en Navarra ante estas agresiones, denuncia una treintena de denuncias por tocamientos, insultos y acoso interpuestas en el marco de estas fiestas.
Han reivindicado de nuevo, como hacen cada año y con más fuerza desde el caso de La Manada, que las mujeres tienen derecho a salir a "bailar, salir y ligar sin miedo" y añaden: "que se queden en casa quienes acosan y agreden".