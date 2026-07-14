El octavo encierro de San Fermín 2026 al detalle: dos corneados por el carácter encendido de los Jandilla

En dos minutos y 25 segundos, los toros de la ganadería Jandilla han coronado los Sanfermines 2026 haciendo honor a su fama y corneando a dos hombres a lo largo del recorrido. El colofón, tradicionalmente reservado a los Miura, ha dejado embestidas muy peligrosas y carreras de vértigo. Los astados extremeños han dado muestra de su carácter encendido y, ya desde la Plaza Consistorial, han arremetido con los pitones contra los mozos.

El parte médico provisional detalla una cornada en el muslo, ocurrida cerca del ayuntamiento, y otra en el tórax en el tramo de Telefónica. El resto de los heridos ha sufrido contusiones en las extremidades o en la cabeza.

Un toro negro embiste en la Plaza Consistorial La cuesta de Santo Domingo no ha sido obstáculo para dos toros negros, que han galopado por la pendiente hasta ponerse delante de los cabestros. Uno de los astados ha llegado a la Plaza Consistorial ya amagando con derrotes a sus costados. La amenaza se ha materializado solo un segundo después, cuando ha embestido a tres mozos que corrían hacia la curva de Mercaderes. En las imágenes, puede verse cómo el animal acelera antes de lanzarse con sus pitones contra ellos.

Uno colorado tropieza en Estafeta El incidente ha cambiado el ánimo del encierro. De pronto, también los participantes corrían más rápido, huyendo de los jandillas, que han derrapado al llegar a la curva de Mercaderes. Las reses han permanecido hermanadas en los primeros metros de la recta de Estafeta, pero la unidad se ha roto poco después, porque uno de los bravos, el colorado Zarabanda, ha tropezado con un varón que ha caído a sus pies y se ha formado una montonera. En esa misma calle, la manada se ha ido alargando, aunque su núcleo ha seguido compacto. Eso, sumado a la velocidad, ha dificultado que los profesionales pudieran colarse entre los huecos. Las mejores carreras se han visto así hacia los costados, con algunos enganchones de los pitones con las camisetas.

Carrera fugaz La carrera ha sido fugaz, una constante este año, en el que ninguno de los encierros ha superado los tres minutos. El más largo fue el quinto, con la torada de José Escolar, que capituló en solo dos minutos y 36 segundos. En esta ocasión, los bravos han sacado muchos metros a los cabestros al llegar a los corrales de la plaza. Su entrada en el ruedo ha sido limpia, salvo por algunas caídas en el callejón.