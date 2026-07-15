Aragón activa el Es-Alert para la evacuación de Asín, Orés y Luesia (Zaragoza) por un incendio

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje ES-Alert a los municipios de Luesia, Asín y Orés para su evacuación por el incendio forestal declarado en esta última localidad, en la comarca de las Cinco Villas zaragozanas.

El fuego afecta a unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones, y el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil y ha pedido al Ejecutivo central la activación de la Unidad Militar de Emergencias para que colabore en las labores de extinción.

Además, el fuego ha obligado a cortar la carretera A-1204, de los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín.

En las labores de extinción trabajan medios aéreos y terrestres del operativo Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.