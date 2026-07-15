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Aragón activa el Es-Alert para la evacuación de Asín, Orés y Luesia (Zaragoza) por un incendio

  • El Gobierno aragonés ha ordenado la evacuación de estas tres poblaciones de las Cinco Villas zaragozanas
  • Dos pueblos de Ciudad Real también han recibido el mensaje de alerta y permanecen confinados por otro fuego
Aragón activa el Es-Alert para la evacuación de Asín y Orés
Fotograma del incendio cedido por el Gobierno de Aragón. GOBIERNO DE ARAGÓN GOBIERNO DE ARAGÓN / EP
RTVE.es / AGENCIAS

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje ES-Alert a los municipios de Luesia, Asín y Orés para su evacuación por el incendio forestal declarado en esta última localidad, en la comarca de las Cinco Villas zaragozanas.

El fuego afecta a unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones, y el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil y ha pedido al Ejecutivo central la activación de la Unidad Militar de Emergencias para que colabore en las labores de extinción.

Además, el fuego ha obligado a cortar la carretera A-1204, de los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín.

En las labores de extinción trabajan medios aéreos y terrestres del operativo Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Mapa de los incendios activos hoy en España
Mapa de los incendios activos hoy en España DatosRTVE

Confinamientos en la provincia de Ciudad Real

Los vecinos de Hinojosas de Calatrava y de Cabezarrubias del Puerto, en la provincia de Ciudad Real, también han recibido un mensaje ES-Alert en sus teléfonos móviles y han sido confinados en sus viviendas a primera de la tarde de este miércoles debido a un incendio forestal detectado a las 13:06 horas. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de la medida de confinamiento de estas dos localidades, debido a un fuego que se ha elevado a nivel 2. Además, está cortada la carretera CR-5021 entre los dos municipios, cada uno de los cuales tiene unos 500 habitantes.

En el incendio trabajan a primera hora de la tarde de este miércoles nueve medios aéreos y 27 terrestres, con 142 efectivos.

El Infocam ha subrayado la importancia de extremar las precauciones, seguir las indicaciones de Guardia Civil y los cuerpos de seguridad y emergencias y mantenerse informado por medios oficiales. Como recomendaciones ante un confinamiento, el ES-Alert aconseja desconectar gas butano, gas natural, gasoil y otros productos inflamables; cerrar puertas y ventanas y bajar las persianas -si no son inflamables, ya que en tal caso es mejor recogerlas-, y colocar toallas y trapos húmedos mojados en las rendijas y huecos de las ventanas y puertas. También, llenar de agua bañeras, pilas y otros recipientes y facilitar el acceso de los bomberos a piscinas, estanques o depósitos de agua, así como guardar el coche en el garaje si se dispone de él y si no, alejar el vehículo de la vivienda y de vegetación y otro tipo de material combustible.

Asimismo, resalta la importancia de mantenerse informado, utilizar el teléfono solo para emergencias y motivos de seguridad para evitar saturar las líneas telefónicas y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

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