Aragón activa el Es-Alert para la evacuación de Asín, Orés y Luesia (Zaragoza) por un incendio
- El Gobierno aragonés ha ordenado la evacuación de estas tres poblaciones de las Cinco Villas zaragozanas
- Dos pueblos de Ciudad Real también han recibido el mensaje de alerta y permanecen confinados por otro fuego
El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje ES-Alert a los municipios de Luesia, Asín y Orés para su evacuación por el incendio forestal declarado en esta última localidad, en la comarca de las Cinco Villas zaragozanas.
El fuego afecta a unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones, y el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil y ha pedido al Ejecutivo central la activación de la Unidad Militar de Emergencias para que colabore en las labores de extinción.
Además, el fuego ha obligado a cortar la carretera A-1204, de los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín.
En las labores de extinción trabajan medios aéreos y terrestres del operativo Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Confinamientos en la provincia de Ciudad Real
Los vecinos de Hinojosas de Calatrava y de Cabezarrubias del Puerto, en la provincia de Ciudad Real, también han recibido un mensaje ES-Alert en sus teléfonos móviles y han sido confinados en sus viviendas a primera de la tarde de este miércoles debido a un incendio forestal detectado a las 13:06 horas. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de la medida de confinamiento de estas dos localidades, debido a un fuego que se ha elevado a nivel 2. Además, está cortada la carretera CR-5021 entre los dos municipios, cada uno de los cuales tiene unos 500 habitantes.
En el incendio trabajan a primera hora de la tarde de este miércoles nueve medios aéreos y 27 terrestres, con 142 efectivos.
El Infocam ha subrayado la importancia de extremar las precauciones, seguir las indicaciones de Guardia Civil y los cuerpos de seguridad y emergencias y mantenerse informado por medios oficiales. Como recomendaciones ante un confinamiento, el ES-Alert aconseja desconectar gas butano, gas natural, gasoil y otros productos inflamables; cerrar puertas y ventanas y bajar las persianas -si no son inflamables, ya que en tal caso es mejor recogerlas-, y colocar toallas y trapos húmedos mojados en las rendijas y huecos de las ventanas y puertas. También, llenar de agua bañeras, pilas y otros recipientes y facilitar el acceso de los bomberos a piscinas, estanques o depósitos de agua, así como guardar el coche en el garaje si se dispone de él y si no, alejar el vehículo de la vivienda y de vegetación y otro tipo de material combustible.
Asimismo, resalta la importancia de mantenerse informado, utilizar el teléfono solo para emergencias y motivos de seguridad para evitar saturar las líneas telefónicas y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.