La UME se despliega en el incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel), que ha obligado a desalojar varias masías

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya trabaja para contener el incendio de Peñarroya de Tastavins, en la comarca de Matarraña, en Teruel, que sigue activo y avanzando este lunes. El Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias -BIEM IV- se ha unido desde esta madrugada, por petición del Gobierno de Aragón, al despliegue de más de 300 efectivos que ya en la noche del domingo trabajaban por extinguir este fuego.

El incendio ya ha quemado unas 350 hectáreas y se desarrolla en "una zona compleja, de alto valor ecológico", según ha informado este lunes el consejero de Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien preside el Cecopi. Según el representante del Gobierno autonómico, "se ha podido trabajar bien por la noche", si bien el incendio "todavía no está controlado".

Preocupa especialmente el flanco derecho, que si salta un arroyo, podría alcanzar los Puertos de Beceite, zona natural turística y fronteriza con Castellón y Tarragona, y en la que hay una "masa forestal importante", según el consejero. En la zona norte está trabajando la UME y en la este los medios del gobierno de Aragón. Mientras, el flanco izquierdo ya está perimetrado.

Y aunque en esta mañana no hace mucho viento, se espera que sople más por la tarde, por lo que "hay que intentar estabilizar en la medida de lo posible el incendio" ahora. Bermúdez de Castro ha informado asimismo de que sigue cortada la carretera A-1414 y de que no hay núcleos habitados afectados.

Desalojadas varias masías y un hotel El domingo el incendio obligó a desalojar varias masías y a lanzar un ES-Alert en los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo como medida preventiva. También ha obligado a activar la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO). Como medida preventiva, se ha desalojado a una veintena de personas del Hotel Torre del Marqués que han sido reubicados en el Hotel Ciudad de Alcañiz. También ha sido desalojado otro hotel donde se estaba celebrando una boda con una veintena de invitados. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidido por Bermúdez de Castro; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero, analizaba el domingo por la noche la evolución del incendio. En esta línea de prevención y teniendo en cuenta el alto turismo de la zona, con una destacada presencia extranjera, se ha enviado un mensaje ES-Alert en español y en inglés para recomendar a la población que permanezca en un lugar seguro, protegerse del humo y seguir en todo momento las indicaciones del personal de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil. Asimismo, se ha cortado al tráfico la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo. Aragón activa el nivel 2 por un incendio en Peñarroya de Trastavins, en Teruel, y solicita el despliegue de la UME