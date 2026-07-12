Aragón activa el nivel 2 por un incendio en Peñarroya de Trastavins, en Teruel, y solicita el despliegue de la UME

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan especial por incendios forestales (PROCINFO) en nivel 2 por el incendio forestal en el término municipal de Peñarroya de Tastavins (Teruel) y ha solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por la cercanía de las llamas al casco urbano. Además, el ejecutivo aragonés ha enviado un mensaje Es-Alert a este municipio y en los de Fuentespalda, Ráfales y Monroy para recomendar a la ciudadanía que permanezca en lugar seguro.

El incendio se ha originado en una zona arbolada y de campos de cultivo muy próxima a la carretera A-2413 en la parte norte de Peñarroya en la que hay varias masías y naves. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) se reúne este domingo a las 21.30 horas en la Sala de Crisis del 112 en el Pignatelli.

El 112 Aragón ha comunicado el corte de la carretera A-1414 que une las localidades de Monroyo y Fuentespalda y que comunica con la A-2413 mediante un cruce muy próximo al Parque Virgen de la Fuente la Ermita de Abajo.

El mensaje Es-Alert recuerda también a los habitantes de los cuatro municipios que permanezcan en lugares seguros protegidos del humo y les pide que sigan las indicaciones del personal de emergencia, autoridades locales y Protección Civil.