Aragón activa el nivel 2 por un incendio en Peñarroya de Trastavins, en Teruel, y solicita el despliegue de la UME
- El fuego se ha originado en una zona arbolada y de campos de cultivo
- El gobierno aragonés pide por Es-Alert a los habitantes de este y otros tres municipios que permanezcan en lugar seguro
El Gobierno de Aragón ha activado el Plan especial por incendios forestales (PROCINFO) en nivel 2 por el incendio forestal en el término municipal de Peñarroya de Tastavins (Teruel) y ha solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por la cercanía de las llamas al casco urbano. Además, el ejecutivo aragonés ha enviado un mensaje Es-Alert a este municipio y en los de Fuentespalda, Ráfales y Monroy para recomendar a la ciudadanía que permanezca en lugar seguro.
El incendio se ha originado en una zona arbolada y de campos de cultivo muy próxima a la carretera A-2413 en la parte norte de Peñarroya en la que hay varias masías y naves. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) se reúne este domingo a las 21.30 horas en la Sala de Crisis del 112 en el Pignatelli.
El 112 Aragón ha comunicado el corte de la carretera A-1414 que une las localidades de Monroyo y Fuentespalda y que comunica con la A-2413 mediante un cruce muy próximo al Parque Virgen de la Fuente la Ermita de Abajo.
El mensaje Es-Alert recuerda también a los habitantes de los cuatro municipios que permanezcan en lugares seguros protegidos del humo y les pide que sigan las indicaciones del personal de emergencia, autoridades locales y Protección Civil.
Equipos de emergencia sobre el terreno
La UME, dependiente del Ministerio de Defensa, ha iniciado el desplazamiento del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV) para colaborar en las labores de extinción.
Por su parte, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (INFOAR) ha movilizado ya el Puesto de Mando Avanzado para coordinar un operativo que sigue sumando fectivos con el paso de las horas.
Así, en la zona ya trabajan el Helicóptero de coordinación H0 junto a cuatro brigadas helitransportadas con sus respectivos helicópteros con base en Peñalba, Alcorisa, Calamocha y Blancos del Coscojar, 19 brigadas terrestres, 11 autobombas y 3 bulldozers.
Por su parte, el MITECO ha desplazado la BRIF de Daroca, el helicóptero bombardero de Plasencia del Monte y un avión anfibio FOCA. Y en ese amplio dispositivo colaboran también los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y los agricultores y vecinos de la zona.