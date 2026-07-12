El incendio en Los Gallardos frena su avance, con gran parte del perímetro estabilizado

El incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos doce fallecidos, no ha avanzado a lo largo de la pasada noche y se espera que pueda darse por estabilizado en las próximas horas, gracias a las condiciones favorables en cuanto a viento y a humedad que se mantienen desde el sábado por la tarde y que están facilitando las labores de extinción. Mientras, las denuncias formales por personas desaparecidas se mantienen en ocho.

El Infoca y la Unidad Militar de Emergencias, entre otros medios, continúan este domingo luchando contra las llamas, que ha quemado ya 6.600 hectáreas, aunque se ha conseguido estabilizar gran parte del perímetro del fuego, consolidando el avance hacia la normalidad.

El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias BIEM 2 de la UME ha extinguido durante la noche reactivaciones, asegurado el perímetro y ha empleado drones para localizar puntos calientes en El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos, según ha informado en sus redes sociales. También ha revisado caminos y viviendas aisladas en coordinación con la Guardia Civil.

Regreso de 600 personas evacuadas Fruto de esta evolución positiva, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció el sábado por la noche el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que permanecían evacuadas, así como el levantamiento del confinamiento que afectaba al municipio almeriense de Lubrín. El resto de las aproximadamente 1.400 personas que fueron desalojadas en las primeras horas permanecen reubicadas en segundas residencias o en establecimientos hoteleros, cuyo coste sufragará de forma íntegra el Gobierno central. Por su parte, la Guardia Civil ha constatado en sus inspecciones que la inmensa mayoría de las 250 viviendas revisadas en la zona afectada se encuentran intactas.