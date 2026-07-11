Las claves del incendio de Los Gallardos: qué se sabe, cómo se originó y por qué avanzó con tanta rapidez

El incendio forestal declarado el jueves en Los Gallardos (Almería) ha dejado un balance provisional devastador: doce personas fallecidas, 23 personas "ilocalizadas", miles de hectáreas calcinadas y más de un millar de vecinos evacuados. La extraordinaria velocidad con la que avanzaron las llamas, impulsadas por el viento y unas condiciones meteorológicas extremas, convirtieron la emergencia en una de las más graves registradas en España en los últimos años.

Mientras el operativo continúa trabajando para estabilizar el perímetro y controlar el fuego, la tragedia ha abierto numerosos interrogantes sobre las causas de su rápida propagación, los factores que agravaron sus consecuencias y la gestión de la emergencia. Estas son las principales claves para entender qué ocurrió en el incendio de Los Gallardos.

¿Cuál es la superficie afectada hasta ahora? El incendio forestal originado en Los Gallardos ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas, según el último balance oficial facilitado por la Junta de Andalucía. Durante la última jornada el fuego ha seguido avanzando, lo que ha obligado a ampliar el perímetro de la emergencia debido a la persistencia de varios focos y frentes muy activos.

¿Cuál es el balance provisional de víctimas? El número de fallecidos se mantiene en 12. En cuanto a las desapariciones, las autoridades precisan que solo existen siete denuncias formales, mientras que 23 personas han sido comunicadas por familiares como "ilocalizadas" temporalmente. La Junta de Andalucía ha pedido prudencia, ya que muchas de esas comunicaciones corresponden a ciudadanos extranjeros con los que sus allegados llevaban tiempo sin contactar, por lo que no pueden considerarse desaparecidos. Cómo actuar en caso de un incendio como el de Almería: lugares más seguros y acciones que debes evitar

¿Por qué el incendio se propagó tan rápido? Los expertos coinciden en que el fuego encontró unas condiciones casi perfectas para expandirse con enorme rapidez. El incendio comenzó en un punto muy pequeño, pero las fuertes rachas de viento, de hasta 50 kilómetros por hora, impulsaron las llamas ladera arriba. La pendiente actuó como un efecto chimenea, acelerando aún más la propagación. A ello se sumó una vegetación extremadamente seca tras varias olas de calor, muy abundante debido a las lluvias registradas durante el invierno. La baja humedad del combustible vegetal convirtió el matorral y la vegetación fina en un material altamente inflamable. En sus momentos más críticos, el incendio llegó a avanzar hasta 15 kilómetros en apenas dos horas y alcanzó velocidades próximas a 100 metros por minuto, un comportamiento que el Gobierno atribuye a la combinación de condiciones meteorológicas extremas y al impacto de la emergencia climática. 01.39 min Transcripción completa Difícil que Grecia olvide julio del 2018 sufrió el incendio forestal más letal del siglo en Europa. 48 horas infernales con oleadas de fuego que devastaron varias localidades costeras próximas a la capital, Atenas. Dejaron 3.000 viviendas dañadas y 200 vehículos calcinados. Hubo 104 muertos, encontraron cadáveres abrazados y ahogados cuando huían de las llamas mar adentro En agosto del 2007 vivieron otra semana trágica desatada por más de 3.000 incendios forestales en la península del Peloponeso Murieron más de 60 personas, hubo vientos de hasta 96 kilómetros hora y llamas de hasta 15 kilómetros de altura que arrasaron el sur de la península griega en la zona de Zacharo localizaron más de 30 cuerpos carbonizados En la vecina Portugal la peor de las tragedias.. ocurrió hace nueve años, en junio del 2017, en el centro del país, en Pedrógao Grande varios focos de fuego convertirían la zona en un infierno. Fue la mayor tragedia forestal de su historia. Perdieron la vida 65 civiles y un bombero La mayoría de las víctimas fallecieron en la Nacional 236, atrapadas en sus coches que fueron alcanzados por las llamas que saltaron de un lado a otro de la carretera Bueno, un incendio que copa las portadas de los principales periódicos Grecia y Portugal, los países que han sufrido los peores incendios del siglo en el continente europeo

¿Por qué el incendio ha sido tan letal? La rapidez del avance del fuego fue determinante, pero también influyó el hecho de que varias personas abandonaran las rutas de evacuación establecidas y trataran de escapar por caminos alternativos en medio de una intensa humareda. La huida por rutas improvisadas convirtió la evacuación del incendio de Los Gallardos en una trampa mortal Samuel A. Pilar Entre los 12 fallecimientos confirmados, los investigadores trabajan con dos escenarios principales. En uno fallecieron cuatro ciudadanos británicos que viajaban en un mismo vehículo. En el otro murieron ocho personas que intentaban huir a pie después de desviarse del itinerario recomendado y atravesar una rambla. Las llamas terminaron alcanzándolas antes de que pudieran ponerse a salvo. El alcalde de Bédar había organizado una evacuación urgente del municipio, pero algunas personas optaron por buscar una salida por su cuenta. Esa decisión resultó fatal ante la extraordinaria velocidad de propagación del incendio.

¿Ha influido la orografía de la zona? ¿Y el perfil de la población? La complicada orografía de la sierra dificultó tanto las labores de evacuación como las de extinción. Bédar dispone de solo dos carreteras principales de salida y una extensa red de caminos rurales, muchos de ellos sin continuidad, entre barrancos, laderas y cortijos dispersos. Además, el terreno limita el acceso de maquinaria pesada que puede resultar decisiva en labores de extinción. La dispersión de las viviendas también complicó la gestión de la emergencia. En la sierra abundan los cortijos, las casas aisladas y pequeños núcleos de población conectados por caminos rurales, algunos sin asfaltar. A ello se suma el perfil de la población. Más de la mitad de los residentes de Bédar son extranjeros, principalmente británicos, belgas y neerlandeses, una proporción que en algunas urbanizaciones como El Pinar ronda el 95%. Muchos son personas de edad avanzada, y en general están poco familiarizados con la red de caminos, lo que dificultó la evacuación cuando el fuego cortó las principales vías de salida. Mapa de los incendios activos hoy en España DatosRTVE

¿Cuál fue el origen del incendio? La principal hipótesis, tanto de la Guardia Civil como de la Junta andaluza, apunta a que el fuego se inició en una cuneta junto a una carretera tras la caída de un cable, lo que habría provocado dos focos a ambos lados de la vía. Sin embargo, tanto Red Eléctrica como Endesa han descartado que esa instalación perteneciera a sus redes. Según ambas compañías, el cable corresponde a una infraestructura privada y abandonada que, además, no tenía tensión en el momento del incendio. El origen exacto continúa bajo investigación. La Guardia Civil baraja la caída de un cable eléctrico como posible origen del incendio en Los Gallardos, Almería

¿Cuántas personas han sido desalojadas hasta el momento? El número oficial de evacuados asciende a 1.448 personas. De ellas, 164 permanecen alojadas en los dispositivos habilitados por las administraciones, mientras que el resto ha encontrado alojamiento por sus propios medios. En las últimas horas no se han ordenado nuevos desalojos. Explosión de solidaridad en Garrucha: los vecinos se vuelcan con los desalojados por el incendio de Almería Noemí San Juan

¿Cuál es el despliegue para extinguir el incendio? En el operativo de tierra participan actualmente alrededor de 500 efectivos, entre personal del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y bomberos del Levante almeriense. Desde primera hora de la mañana del sábado trabajan además cuatro helicópteros y dos aviones de carga en tierra, mientras el resto de la flota permanece preparada para incorporarse si fuera necesario. Los esfuerzos se concentran especialmente en el flanco izquierdo y la cabeza del incendio para impedir que las llamas alcancen nuevas zonas habitadas.