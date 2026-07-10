La Guardia Civil baraja la caída de un cable eléctrico como posible origen del incendio en Los Gallardos, Almería

La Guardia Civil baraja la hipótesis de que el origen del incendio mortal de Los Gallardos, en Almería estuviera en un cable eléctrico. El instituto armado, que colabora con las diligencias judiciales derivadas de esta emergencia, ha iniciado actuaciones para esclarecer lo sucedido.

El Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Benemérita participa además en las actuaciones técnico-forenses que han sido requeridas por la autoridad judicial.

Endesa ha detallado que sus técnicos se desplazaron a la zona a las 2 de la madrugada y determinaron que tampoco se trata de una instalación de esta compañía, ni de un elemento de la red de distribución. Desde Endesa explican que la línea no tiene tensión por lo que descartan por tanto el origen eléctrico. Precisan, que por la información técnica y de fuentes publicas de la que disponen, se trata de una acometida privada para un restaurante que lleva cerrado más de 25 años y que se había dado de baja.

Fotografía de la zona facilitada por Endesa (año 2024) Endesa

Red Eléctrica, por su parte, ha aclarado que la línea afectada en el inicio del fuego no es de su propiedad. Su presidenta, Beatriz Corredor ha asegurado que en cualquier caso desde la compañía "están atentos por si fuera necesario cortar la red".