La huida por rutas improvisadas convirtió la evacuación del incendio de Los Gallardos en una trampa mortal
- Cuatro de los fallecidos viajaban en un vehículo, y otros siete trataban de escapar de las llamas a pie
- La complicada orografía de la zona ha sido otro de los factores que ha condicionado la tragedia
- Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo hoy
Las primeras pesquisas sobre el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado hasta el momento 11 fallecidos, apuntan a que el desvío de varias personas por rutas improvisadas en medio de la densa humareda agravó de forma decisiva las consecuencias del desalojo durante las primeras horas de la emergencia.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que los investigadores trabajan con dos escenarios diferenciados en los fallecimientos. En el primero han muerto cuatro personas de origen británico que viajaban en un vehículo. En el segundo, otras siete personas que habían abandonado sus coches y trataban de escapar a pie.
Según ha detallado Sanz, estas últimas víctimas buscaban "una salida que no era la prevista". La decisión de abandonar el itinerario de evacuación establecido y adentrarse por caminos alternativos, atravesando una rambla, terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Las llamas, impulsadas por la extraordinaria velocidad de propagación del incendio, las alcanzaron durante la huida.
El alcalde de Bédar había organizado una evacuación urgente para sacar del municipio a sus vecinos. Sin embargo, algunas personas optaron por buscar una salida por su cuenta, alejándose del recorrido recomendado por los servicios de emergencia. Ese cambio de ruta resultó fatal.
Mientras una parte de la localidad pudo ser evacuada, en otra se optó por ordenar el confinamiento de la población ante la llegada inminente de las llamas, una decisión que, según el consejero Antonio Sanz, evitó un balance aún más grave.
Una localidad montañosa con solo dos salidas por carretera
La complicada orografía de la zona ha sido otro de los factores que ha condicionado la tragedia. El término municipal de Bédar, una localidad montañosa, dispone únicamente de dos salidas por carretera y cuenta con un entramado de caminos rurales que, en muchos casos, solo tienen una entrada y una salida, lo que dificultó cualquier alternativa de escape.
A ello se sumó la extrema dificultad para combatir el fuego. "Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima", ha explicado Sanz. El flanco derecho continúa siendo el más preocupante por el riesgo de que las llamas alcancen nuevas zonas de cultivo, mientras que el izquierdo sigue muy activo y en parte inaccesible para los equipos de extinción.
Como medida preventiva, finalmente ha sido evacuado todo el municipio de Bédar, con cientos de personas desalojadas. Entre ellas se encuentran los alrededor de 400 usuarios de un camping próximo, que pudo ser evacuado a tiempo y al que el fuego no llegó a afectar.
El incendio se declaró a las 16:35 horas del jueves, presuntamente a causa de la caída de un cable eléctrico, según han informado fuentes de la Guardia Civil. La rápida propagación de las llamas obligó a activar el Plan Infoca en fase de emergencia, situación operativa 2, y provocó el corte de varias carreteras, incluida la autovía A-7 durante varias horas. Según el último parte ofrecido por las autoridades, son ya unas 3.150 las hectáreas calcinadas.