La huida por rutas improvisadas convirtió la evacuación del incendio de Los Gallardos en una trampa mortal

Las primeras pesquisas sobre el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado hasta el momento 11 fallecidos, apuntan a que el desvío de varias personas por rutas improvisadas en medio de la densa humareda agravó de forma decisiva las consecuencias del desalojo durante las primeras horas de la emergencia.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que los investigadores trabajan con dos escenarios diferenciados en los fallecimientos. En el primero han muerto cuatro personas de origen británico que viajaban en un vehículo. En el segundo, otras siete personas que habían abandonado sus coches y trataban de escapar a pie.

Según ha detallado Sanz, estas últimas víctimas buscaban "una salida que no era la prevista". La decisión de abandonar el itinerario de evacuación establecido y adentrarse por caminos alternativos, atravesando una rambla, terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Las llamas, impulsadas por la extraordinaria velocidad de propagación del incendio, las alcanzaron durante la huida.

El alcalde de Bédar había organizado una evacuación urgente para sacar del municipio a sus vecinos. Sin embargo, algunas personas optaron por buscar una salida por su cuenta, alejándose del recorrido recomendado por los servicios de emergencia. Ese cambio de ruta resultó fatal.

Mientras una parte de la localidad pudo ser evacuada, en otra se optó por ordenar el confinamiento de la población ante la llegada inminente de las llamas, una decisión que, según el consejero Antonio Sanz, evitó un balance aún más grave.