El Gobierno y la Junta de Andalucía trasladan su solidaridad por el incendio de Los Gallardos: "Se trabaja al unísono"

Ante la gravedad del incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha causado al menos 11 víctimas mortales, todas las administraciones se vuelcan en coordinar los trabajos contra las llamas y las reacciones de dirigentes políticos nacionales e internacionales han sido unánimes ante un fuego que ha calcinado más de 3.000 hectáreas y obligado a evacuar a alrededor de un millar de personas, también de los municipios de Antas y Bédar.

"Creo que está todo coordinado, todos los representantes de todas las administraciones presentes y todos, tomando decisiones al unísono", ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que asegura que todas las administraciones están trabajando de manera coordinada desde la pasada noche, con la prioridad de localizar a 19 personas que podrían encontrarse en albergues o pendientes de identificación.

Cerca de medio millar de efectivos, 16 medios aéreos, el INFOCA, la UME, los bomberos y la Guardia Civil trabajan para tratar de perimetrar el fuego calificado como de "evolución muy rápida" en una zona especialmente compleja por su orografía y la dispersión de las viviendas.

Moreno ha admitido que la tragedia "se ha vivido con angustia y dolor" y ha señalado como prioridad evitar nuevos fallecidos, localizar a todas las personas y extinguir el incendio. La Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil fueron los primeros en llegar allí por proximidad, según ha explicado, mientras los alcaldes iban tomando las primeras decisiones.

El rey Felipe ha llamado al presidente andaluz para expresar sus condolencias y le ha confirmado que ante la tragedia, tras presidir la entrega de los Reales Despachos en la Academia General del Ejército del Aire y del Espacio (AGA) va a pronunciar unas breves palabras. Además, se ha cancelado el brindis posterior a la entrega de despachos y los miembros de la Familia Real regresarán a Madrid.

A través de un mensaje en la red social X la Casa Real manifestaba su profunda consternación por la tragedia, su tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales. Y además hacían público su reconocimiento a los efectivos de emergencias desplegados.

“Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos.



Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados.



Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de…“ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 10, 2026

Sánchez traslada su pésame a las familias y pide "precaución" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha asegurado que trabajan desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a la tragedia. "Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya desplegados para lograr la extinción del incendio y la atención a las personas afectadas", ha dicho Sánchez, que reitera su pésame a las familias de los fallecidos y su solidaridad con todos los vecinos y pide seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. “Acabo de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia.



Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya…“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2026 La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que está en contacto con el responsable de la Unidad Militar de Emergencias. En una primera toma de contacto le han trasladado que la evolución del incendio era desfavorable. "Estoy segura de que la solidaridad va a ser total", afirmaba en la cadena SER. “Margarita Robles, ministra de Defensa, en contacto permanente con la UME, confirma que la evolución del incendio en Los Gallardos "es desfavorable". #LaHora10J pic.twitter.com/bEz37oDZ3H“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 10, 2026

Feijóo traslada su pésame y cancela su agenda También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a través de las redes sociales, con un mensaje de pésame a las familias de los fallecidos y de fuerza a los vecinos que siguen desalojados. "Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y prioritaria la colaboración de las administraciones para que llegue toda la ayuda necesaria en estas horas cruciales", ha advertido el presidente del PP. Feijóo ha suspendido su agenda de este viernes —tenía previsto asistir al congreso de Nuevas Generaciones de Valladolid y a ver allí el partido de la selección española de fútbol— y permanecerá en Madrid en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía. “El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) está provocando una situación terrible. Nuestro pésame a las familias de los fallecidos y toda la fuerza a los vecinos que continúan desalojados.



Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y prioritaria la…“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 10, 2026

Se suspende la toma de posesión de los nuevos consejeros de Andalucía Ante la gravedad del incendio, la Junta de Andalucía ha suspendido la toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz que estaba prevista este viernes y tampoco se celebrará la primera reunión de los nuevos responsables del Ejecutivo andaluz, según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Interior, Antonio Sanz. “🔴El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía suspende su toma de posesión por los incendios en Almería



▪️Al menos 11 personas han perdido la vida en el fuego de Los Gallardos



🎙️ @paloma_pirfa | @RTVEAndalucia pic.twitter.com/i9uszcyaQT“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) July 10, 2026