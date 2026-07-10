La princesa Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en un acto marcado por el incendio de Los Gallardos

La princesa Leonor ha recibido este viernes de manos de su padre, el rey Felipe VI, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en un acto celebrado en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier (Murcia) y que ha estado marcado por el trágico incendio de Los Gallardos (Almería), que deja de momento 12 muertos y 23 desaparecidos. De este modo, la heredera al trono pone fin a su etapa de tres años de formación militar.

Los reyes de España, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han presidido la entrega de los Reales Despachos a los 111 nuevos tenientes de la Academia, una ceremonia en la que la Casa Real ha decidido cancelar el brindis posterior a la entrega de despachos debido al incendio.

En su intervención, Felipe VI ha querido transmitir su "sentido pésame a los familiares de las personas que, lamentablemente, han perdido su vida" en el siniestro, así como el reconocimiento al esfuerzo de "todos los hombres y mujeres que están desplazados en la extinción del incendio".

"Normalmente, hoy sería un día de gran celebración, pero todos saben el incendio que ayer se produjo en la provincia de Almería, que ha producido muchas víctimas", ha destacado el jefe del Estado, quien ha dicho a los nuevos tenientes y a sus familiares que no querían alterar demasiado el desarrollo de las celebraciones en un día tan importante para ellos, pero que, en señal de duelo, habían decidido no participar en este cóctel. Para finalizar sus palabras, el rey ha pedido a los asistentes que se guardara un minuto de silencio por las víctimas.

Antes de la entrega de despachos, la princesa, alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, ha recibido la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, una condecoración concedida por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles., presente en el acto. Tras la imposición de la insignia, Felipe VI y la heredera al trono se han fundido en un abrazo antes de que Leonor abandonara la formación para ocupar su lugar en la tribuna presidencial junto al resto de la familia real.

"Rotundo éxito" El acto ha comenzado con la entrada de la bandera nacional en la Plaza de Armas, seguida de la revista a las tropas por parte del rey y de una oración de acción de gracias oficiada por el arzobispo castrense. Durante su intervención, el director de la Academia, el coronel Luis Felipe González Asenjo, también ha expresado su consternación por el incendio declarado en Los Gallardos y trasladó su pésame a las familias de las víctimas. En su discurso, González Asenjo ha calificado de "rotundo éxito" el paso de la princesa Leonor por la Academia General del Aire y del Espacio. Ha asegurado que la heredera ha cumplido "todos y cada uno de los objetivos marcados" durante su formación militar y ha destacado tanto su rendimiento como su integración entre sus compañeros. El director de la Academia ha subrayado que la princesa ha sido "una más" dentro de su promoción y ha afirmado que su comportamiento ha sido "ejemplar". También ha destacado su esfuerzo, tenacidad, responsabilidad, valor y confianza en sí misma, cualidades que considera fundamentales para quien, como futura jefa del Estado, ejercerá el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El rey Felipe VI, la infanta Sofía y la reina Letizia, durante la entrega de Reales Despachos de Empleo, en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) Kiko Asuncion Kiko Asunción / Europa Press Durante su estancia en la AGA, Leonor ha completado, entre otras actividades, el curso de paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla y las dos primeras 'sueltas' a los mandos del avión de entrenamiento PC-21. Su instrucción en vuelo estuvo dirigida por la capitán Elena Gutiérrez, primera mujer en pilotar en solitario un caza Eurofighter en España. González Asenjo también ha deseado suerte a la princesa en la nueva etapa universitaria que comenzará el próximo mes de septiembre en Madrid y ha recordado que regresará a San Javier en julio de 2027 para recibir su despacho de teniente, una vez que concluya el último curso académico de su promoción. Durante la ceremonia han recibido sus Reales Despachos los 111 nuevos oficiales de la Academia: 81 pertenecientes al Cuerpo General, 16 al Cuerpo de Intendencia y 14 al Cuerpo de Ingenieros. Asimismo, han sido distinguidos los primeros expedientes de las distintas promociones. Como es tradición en San Javier, el acto ha concluido con la orden del rey de romper filas y el lanzamiento al aire de las gorras de los nuevos tenientes al son del himno del Ejército del Aire y del Espacio. El rey Felipe VI y la princesa de Asturias completan un histórico vuelo conjunto en la Academia de San Javier Santiago Riesco Pérez