La infanta Sofía debuta como oradora con un discurso oficial ante la comunidad educativa en Zaragoza

La infanta Sofía pronuncia este miércoles en Zaragoza su primer discurso oficial en público; lo hace en el acto de entrega de la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes' que concede la Fundación Ibercaja. Las palabras de la infanta tendrán lugar a partir de las 19 horas en el monasterio de Nuestra Señora de Cogullada.

La segunda hija de los reyes de España, quien cumplió 19 años en abril, ha protagonizado ya varios actos, pero nunca antes había pronunciado un discurso ante un auditorio de manera oficial. Con las palabras de este miércoles, la infanta Sofía da también un paso más en la consolidación de su propia agenda institucional.

Su próximo acto oficial será este viernes, cuando se desplazará a la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para la entrega de los reales despachos de empleo de la Academia. En ese acto acompañará a sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y su hermana mayor, Leonor, princesa de Asturias.

La infanta Sofía ha estudiado este curso Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa y el próximo curso continuará su formación en París.