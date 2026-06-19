El rey Felipe VI y la princesa de Asturias completan un histórico vuelo conjunto en la Academia de San Javier

En un gesto que aúna la continuidad institucional y el cumplimiento de las etapas de formación militar de la heredera al trono, la Casa Real ha difundido este viernes las imágenes de un vuelo de instrucción conjunto protagonizado por el rey Felipe VI y la princesa de Asturias, Leonor Borbón Ortiz.

La jornada comenzó con un encuentro de marcado carácter familiar pero riguroso protocolo militar. CASA REAL

El ejercicio tuvo lugar en las últimas semanas en las instalaciones de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier, Murcia, donde la princesa Leonor se encuentra completando la última fase de su currículo militar.

Preparación y briefing técnico La jornada comenzó con un encuentro de marcado carácter familiar pero riguroso protocolo militar. Según se desprende de la información facilitada, el rey llegó a la pista de la academia donde fue recibido por la princesa de Asturias con un saludo reglamentario, que precedió a un afectuoso abrazo entre padre e hija. Ambos, equipados con el mono de vuelo oficial del Ejército del Aire, se trasladaron a las dependencias interiores para el preceptivo "briefing" o reunión informativa previa al despegue. La heredera expuso los detalles técnicos de la misión incluyendo el funcionamiento crítico del asiento eyectable. CASA REAL En esta sesión, la princesa de Asturias asumió un papel protagonista, demostrando los conocimientos adquiridos durante el curso. Portando en su uniforme la identificación "Borbón Ortiz", la heredera expuso ante el Jefe del Estado los detalles técnicos de la misión, incluyendo las condiciones meteorológicas del vuelo y el funcionamiento crítico del asiento eyectable. Antes de subir a las aeronaves, ambos pasaron por el simulador de vuelo, una herramienta esencial donde la princesa aprendió a manejar los controles antes de su histórico primer vuelo en solitario, conocido en el argot militar como "suelta". Antes de subir a las aeronaves, ambos pasaron por el simulador de vuelo. CASA REAL

El PC-21, vanguardia en la enseñanza aérea La actividad aérea se ha desarrollado a bordo de dos unidades del Pilatus PC-21, el avanzado avión de entrenamiento turbohélice que constituye la espina dorsal de la enseñanza en la AGA. Las imágenes distribuidas muestran la precisión de las maniobras realizadas. En una de las instantáneas, se observa a los dos aviones volando en formación sobre un paisaje interior, manteniendo una distancia de seguridad constante. En esta imagen se aprecia la aeronave con numeral 792-06 en primer plano, seguida de cerca por la 792-31. Las imágenes distribuidas muestran la precisión de las maniobras realizadas. CASA REAL La instrucción continuó hacia el litoral murciano, permitiendo capturar momentos de gran valor estético y técnico. En la fotografía, se puede ver un plano más cercano de ambas aeronaves volando sobre el mar, donde se distingue nítidamente la figura de los pilotos bajo la cúpula transparente. La aeronave con el escudo de la Academia en el fuselaje lidera la formación, mientras el entorno costero de San Javier sirve de telón de fondo.

Recorrido por la costa murciana El vuelo de instrucción ofreció una perspectiva privilegiada de la geografía regional. En la imagen, las aeronaves sobrevuelan La Manga del Mar Menor, una estampa que resalta la singularidad del paisaje murciano con el Mar Mediterráneo a un lado y el Mar Menor al otro. El vuelo de instrucción ofreció una perspectiva privilegiada de la geografía regional. CASA REAL La formación se mantuvo compacta, con la aeronave 792-06 manteniendo su posición respecto a la 792-31, tal como se observa en otras capturas laterales que muestran la urbanización del litoral bajo las alas de los Pilatus. La destreza técnica de la Princesa Leonor y el rey ha quedado patente en maniobras de mayor complejidad.

Balance de tres años de formación militar Este vuelo en la Academia General del Aire representa la culminación de un proceso que comenzó en el curso 2023-2024 en la Academia General Militar de Zaragoza. Allí, la princesa de Asturias recibió la instrucción básica y se integró en la 82ª promoción tras su jura de bandera. La princesa Leonor recibe su despacho de alférez y acaba su formación militar en Zaragoza RTVE.es Posteriormente, su formación prosiguió en la Escuela Naval Militar de Marín durante el curso 2024-2025, periodo en el que realizó el emblemático crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano junto a la 427ª promoción de la Armada. La princesa Leonor concluye su formación naval tras siete meses a bordo del Juan Sebastián de Elcano RTVE.es / AGENCIAS En el presente ciclo 2025-2026, Leonor de Borbón se ha integrado en la 78ª promoción de la AGA en San Javier. Al finalizar este curso en julio de 2026, la heredera habrá cumplido las exigencias del Real Decreto que regula su carrera castrense, obteniendo los empleos de alférez alumna de los Ejércitos de Tierra y Aire, y alférez de fragata alumna de la Armada.