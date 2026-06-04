La princesa Leonor, una "cowboy de la A3" que cierra su formación militar: "No soy la misma persona"

La princesa Leonor ha realizado un pequeño homenaje a Murcia en lo que ha sido su despedida simbólica de la formación militar, tanto en la Academia General del Aire de San Javier como toda la iniciada en 2023 en Zaragoza.

Para ello, la heredera de la Corona española se ha apoyado en una canción del grupo cartagenero Arde Bogotá: Cowboys de la A3. No solo ha hecho referencia a ella en la frase final de su discurso, "como una cowboy de la A-3, echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar", sino que la letra de la canción evoca continuamente al final de una etapa, con frases como "la casa que dejo atrás", "ya no tenemos 17" (ella empezó la formación con 18 años), "todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar" o "como chavales con un futuro roto, solíamos amar la intensidad".

Leonor ha visitado el Ayuntamiento de Murcia, donde ha recibido la Medalla de Oro de la Villa y el nombramiento como Hija Adoptiva. Ya en la sede del Gobierno autonómico, Leonor ha sido condecorada con la Medalla de Oro de la Región de Murcia, donde la princesa ha recordado su paso por la academia: "Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de 2023".

"Recibo estas distinciones con humildad y gratitud y con el deseo de estar siempre a su altura", ha señalado la princesa. La finalización oficial de su formación militar concluye el próximo 10 de julio y, el próximo curso, Leonor empezará la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

"Sigo aprendiendo y sigo comprendiendo" De cara a esa nueva etapa universitaria, Leonor ha destacado que sigue "aprendiendo" y "comprendiendo", pese a los casi tres años de formación militar que lleva a sus espaldas. En ese sentido, gracias a su propia experiencia, la heredera ha destacado que entiende el aprecio que tiene la sociedad española por nuestras Fuerzas Armadas. "Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias y centros de formación militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás". Una parte del discurso que ha aprovechado para agradecer el trabajo de la UME y del Ejército del Aire y del Espacio, junto a otros efectivos de emergencias autonómicas y locales, para extinguir el incendio de Los Garres los dos últimos días. "A ver si cuanto antes termina y los vecinos desalojados pueden volver a sus casas", ha deseado. ““

"Superar un obstáculo más" Sobre su última etapa en la academia de San Javier, Leonor ha reseñado que con los 73 compañeros de promoción ha compartido "mucho más que clases, vuelos o maniobras". En los meses que ha estado en Murcia, la princesa ha vivido y ampliado su manera de "entender el compañerismo". En concreto, Leonor ha explicado que para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, "hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero". La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en la Academia del Aire como parte de su formación militar "Y luego está la esperada 'suelta' el primer vuelo en solitario", un momento en el que, según la princesa, "debes aplicar todo el conocimiento acumulado y en el que se materializa la guía y el liderazgo de los instructores, quienes avalan tu capacidad para afrontar este desafío". "Y la verdad es que sobrevolar La Manga y Cabo de Palos con la certeza de haber logrado superar un obstáculo más es una sensación que no se me olvidará jamás", ha destacado.