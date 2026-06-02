La princesa Leonor amplía su formación militar con un curso de paracaidismo: así han sido sus primeros saltos
- La Casa Real comparte vídeos y fotos de la heredera al trono en la Base Aérea de Alcantarilla, Murcia
- Se trata de una formación complementaria a su instrucción militar en la Academia General del Aire y del Espacio
La princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia, ha informado este martes Casa Real, que ha difundido imágenes de sus primeros saltos en paracaídas y otros posteriores, todos realizados el pasado mes de mayo.
Esta formación es complementaria a la instrucción militar que la princesa de Asturias está realizando en la Academia General del Aire y del Espacio, en la base murciana, donde realizó el pasado mes de diciembre su primer vuelo en solitario. Con motivo de esta instrucción, doña Leonor ha recibido el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista.
La Casa Real ha detallado que el Curso Básico de Paracaidismo completado por la princesa, junto a cerca de medio centenar de compañeros, la capacita para realizar saltos paracaidistas en modalidad automática. Se trata de la misma capacitación que reciben miembros de distintas unidades con capacidad paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio, así como del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil.
La princesa también ha participado en otras actividades propias de la formación militar aérea, como ejercicios de supervivencia en el mar y el adiestramiento con el equipo de protección.
A punto de terminar su formación militar y con cada vez más presencia
La princesa de Asturias está completando el tercero de los tres cursos académicos en los que se estructuró su formación militar. Sólo unos meses antes de cumplir la mayoría de edad comenzó su formación castrense, el 17 de agosto de 2023, con su ingreso en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza. Posteriormente, Leonor de Borbón concluyó su formación en la Academia Naval de Marín, en Pontevedra, con siete meses de navegación a bordo del buque Juan Sebastián Elcano.
La última etapa en la educación militar de la que, como su padre, será capitana general de los Ejércitos está a punto de finalizar en la Academia General del Aire.
De cada una de sus etapas en los tres Ejércitos, Tierra, Mar y Aire, han quedado imágenes hasta entonces inéditas de la heredera al trono. En algunas de ellas participando junto a sus compañeros cadetes en algunas actividades de instrucción y adiestramiento.
En paralelo, al llegar a la mayoría de edad, el 31 de octubre de 2023, la princesa Leonor juró la Constitución y ha ido asumiendo progresivamente nuevas responsabilidades de representación institucional de la Corona como heredera del trono, haciéndose cada vez más visible en los actos oficiales.
Cuando termine su carrera militar, la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.