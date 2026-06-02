La princesa Leonor amplía su formación militar con un curso de paracaidismo: así han sido sus primeros saltos

La princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia, ha informado este martes Casa Real, que ha difundido imágenes de sus primeros saltos en paracaídas y otros posteriores, todos realizados el pasado mes de mayo.

Esta formación es complementaria a la instrucción militar que la princesa de Asturias está realizando en la Academia General del Aire y del Espacio, en la base murciana, donde realizó el pasado mes de diciembre su primer vuelo en solitario. Con motivo de esta instrucción, doña Leonor ha recibido el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista.

La Casa Real ha detallado que el Curso Básico de Paracaidismo completado por la princesa, junto a cerca de medio centenar de compañeros, la capacita para realizar saltos paracaidistas en modalidad automática. Se trata de la misma capacitación que reciben miembros de distintas unidades con capacidad paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio, así como del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil.

La princesa también ha participado en otras actividades propias de la formación militar aérea, como ejercicios de supervivencia en el mar y el adiestramiento con el equipo de protección.

Primer salto en paracaídas de la princesa Leonor en la Base Aérea de Alcantarilla. Casa de S.M. el Rey Casa de S.M. el Rey