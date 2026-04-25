La princesa Leonor participa en una regata universitaria de piragüismo en el Mar Menor

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha participado este sábado junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio en la XXV Regata Interuniversidades de piragüismo, celebrada en las playas de Santiago de la Ribera, en aguas del Mar Menor, en la Región de Murcia.

El Ejército del Aire y el Espacio ha publicado en X e Instagram imágenes de la regata, en la que la Academia General del Aire y del Espacio, en la que cursa ahora estudios la princesa de Asturias, ha competido junto a equipos de la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Rey Juan Carlos.

La Academia General del Aire y del Espacio ha presentado equipos en categoría masculina, femenina, mixta y de profesores para esta tradicional prueba de convivencia entre instituciones militares y académicas.

En las imágenes publicadas por la Academia, se ve a la primogénita del rey durante maniobras de remo y posando sonriente junto a compañeros de equipo. Leonor de Borbón, que cumplió 20 años el pasado octubre, concluirá el próximo julio sus estudios en la Academia situada en San Javier, el mismo municipio en el que ubican las playas de Santiago de la Ribera. Terminará de este modo sus tres cursos de formación militar, tras los dos anteriores en la Academia General Militar, en Zaragoza, y en la Armada, en Marín (Pontevedra) y el buque escuela Juan Sebastián Elcano.